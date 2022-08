„Stálo nás to všechny spoustu úsilí a jsem rád, že jsme to zvládli. Celý tým si zaslouží absolutorium za odvedenou práci. Uplynulá sezona byla těžká, protože Vysoké Mýto bylo silným konkurentem. Nicméně, my jsme si před podzimní částí zadali jasný úkol. Chtěli jsme nejen postoupit, ale především vyhrát skupinu C, což se nám podařilo,“ řekl pro klubový webu sportovní manažer Jaroslav Havrda.

Kolín sice v úvodu sezony ztratil několik bodů, pak však předvedl spanilou jízdu.

„Neměli jsme ideální vstup do podzimu, vlastně celou první polovinu soutěže jsme jen dotahovali. Podle mého bylo důležité vítězství v Hlinsku, kde jsme nastartovali několika bodovou šňůru a tím vytvářeli tlak na našeho největšího konkurenta. Od té doby držíme soutěžní neporazitelnost, která se prozatím zastavila na čísle dvacet osm,“ pochlubil se Havrda.

Kolín do nové sezony vstupuje s několika změnami. Diváci už neuvidí například Lukáše Šindeláře a Milana Váchu, kteří odešli do Velimi.

„U Lukáše se jednalo o nižší minutáž v zápasech a pracovní povinnosti. U něj mě to mrzí více, protože je to stále perspektivnější hráč směrem do budoucna. I u Milana se jednalo o pracovní povinnosti a větší touhu trávení času s rodinou. Oběma bych chtěl tímto způsobem poděkovat za odvedené služby u nás ve Spartě,“ objasnil Havrda.

Naopak dres Kolína bude oblékat mnoho nových tváří, například Mansfeld, Šnajdr, nebo Skořepa.

„Ohledně přístupu a charakteru si nemůžeme stěžovat, v tomto ohledu je vše v pořádku. Určitě všichni potřebují větší čas na adaptaci, protože pro některé příchozí hráče je to přece jen opravdu velký skok. Dlouhodobě sledujeme hráče z okolí a jiných soutěží. Nově příchozí nás zaujali svými dovednostmi,“ přiznal Havrda.

Kolín v minulosti již několik let hrál ČFL a rád by na tyto sezony navázal a zařadil se mezi stabilní týmy soutěže.

„Loni bych odpověděl, že chceme být do osmého místa. Letos mi po losu skupiny B nezbývá než na rovinu přiznat, že jednoznačným cílem bude správná adaptace týmu ve třetí lize a záchrana. Chceme být pravidelným účastníkem ČFL. Jedná se ale o skupinu smrti, kde každý může porazit každého,“ podotkl.

Start do sezony nebude pro Kolín lehký. Na začátek jede do Živanic, poté doma hostí Most a ve třetím kole zajíždí do Záp… „Žádný zápas bohužel nebude jednoduchý. Našemu týmu ale věřím,“ hlásí Havrda.

Ve skupině Kolín narazí na týmy zvučných jmen, například Žižkov nebo Ústí nad Labem. „Určitě se na soupeře těším, bude to zajímavá zkušenost. Oba dva bývalí druholigoví soupeři jasně prohlásili, že je zajímá jen okamžitý návrat do Fortuna národní ligy. Uvidíme,“ zamyslel se Havrda.

Kolín čeká jedna velká změna. Nově se budou domácí zápasy hrát v sobotu dopoledne.

„Chtěli jsme něco změnit a vytvořit větší komfort v rámci začátku domácích střetnutí pro naše fanoušky, aby se nám nekryly v rámci okresu. Předpokládám, že budeme hodně sledováni,“ uzavřel Jaroslav Havrda.

