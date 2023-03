/ROZHOVOR/ Fotbalistům Kolína patří po podzimní části ČFL skupiny B druhá příčka, což je na nováčka skvělá vizitka. Nyní začíná druhá polovina sezony. A s jakým cílem do jarní části mužstvo jde?

Manažer kolínských fotbalistů Jaroslav Havrda. | Foto: Adam Hruška

„S takovým, abychom i nadále opanovali přední příčky. Bavili naše diváky atraktivním pojetím hry a dali šanci našim odchovancům,“ uvedl sportovní manažer klubu Jaroslav Havrda.

K jakým změnám došlo ve vašem kádru?

Disponovali jsme širokým kádrem, do toho jsem měli dost hráčů zraněných, proto jsme uvolnili hráče, kteří byli dlouhodobě, či převážnou část podzimní části zranění, nebo neměli takové herní vytížení, jaké jsme si představovali. Pět hráčů odešlo, tři přišli.

Jak byste hodnotil posily a povedlo se vám získat všechny hráče, které jste chtěli?

Tomáš Valenta se nám vrátil z hostování z Písku. Je to jeden z nejlepších hráčů na svém postu v soutěži. Michal Snížek, který prošel akademií Mladé Boleslavi, je sázkou do budoucna. Ondru Sodomu nemá smyl představovat. Jsem rád, že si některé věci srovnal v hlavě. A stále chceme jít cestou zabudovávat hráče z okolních okresů, kteří mají vztah k městu, či regionu.

V zimní přípravě jste z různých důvodu neodehráli dva zápasy. První domácí mistrák jste si odložili. Nemůže to na mužstvu zanechat negativní stopy?

Může a nemusí. Podobné problémy měly i ostatní týmy. Máme natolik zkušený hráčský kádr, který si s tím poradí, včetně realizačního týmu.

Před nedávnem začala rekonstrukce areálu bývalé Tatry, nyní vašeho Sportovního střediska mládeže. Jak probíhají stavební práce?

Toto je věc, o kterou jsme dlouhodobě stáli. Stavební práce jsou v plném proudu, do konce března by mělo být hotovo. Celý klub se na nové zázemí těší.

Když jsme u stavebních prací. Plánuje se také rekonstrukce travnaté plochy na hlavním hřišti?

Ano, plánuje. Jsme ve fázi konečných plánů a rozpočtu. Je tam i otázka dotace, komise, ale pokud půjde vše tak, jak má, tak bychom v příští sezoně mohli disponovat novou hrací plochou.

Pořád se mezi fotbalovými příznivci řeší, jestli ČFL je adekvátní soutěž na Kolín. Jaký je váš názor?

Myslím, že ano. SK SPARTA Kolín do třetí ligy patří. Zázemím a kádrem splňujeme veškeré podmínky. Mládež je nastavená tak, aby naši odchovanci dostávali příležitost. Z dlouhodobého hlediska bych si troufal i výše, ale vše je o financích, sponzorech, podpoře města. Do toho se zpřísnily podmínky LFA, takže možná je to jen výzva směrem do budoucna.

Poté, co jste si první mistrovský zápas odložili, čeká vás ostrá premiéra na hřišti společného týmu Baník Most/Souš, který je na opačném pólu tabulky. Jaký je to soupeř?

Baník výrazně posílil, čeká nás agresivní a důrazné mužstvo. Baník se chce zachránit, první zápas proti Chlumci to dostatečně potvrdil. Zápas jsme viděli, nečeká nás nic lehkého.

