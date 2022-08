Kolín se na hřišti bronzového týmu z loňské sezony prezentoval parádním kolektivním výkonem. Dal tak rychle zapomenout na propadák v Mol Cupu v Libiši.

„Předvedli jsme úplně jiný výkon. Kluky musím pochválit, jak k tomuto zápasu po facce v poháru přistoupili. Jsem spokojený s hrou i výsledkem, i když ten mohl být pro nás ještě lepší, kdyby například Sodoma proměnil v první půli své další šance, nebo Veselý,“ podotkl Petr Pavlík.

Kolínu vystřelil tři body kanonýr Sodoma, který se v zápase trefil dvakrát, rozhodující trefu zaznamenal tři minuty před koncem.

„Klukům jsem říkal, jak je důležitý vstup do sezony a že nejsme outsideři, ale také nejsme favoriti, i když jsme v divizi téměř všechny zápasy vyhráli. Byl to těžký vstup a jsem rád, že se kluci přizpůsobili tempu Živanic a vyhráli. Když jsem se podíval na sobotní zápasy a viděl, že hosté vyhráli všechny zápasy, tak mě těší, že jsme to zvládli i my a také zvítězili,“ dodal spokojený Petr Pavlík.

Branky: 17. Polák, 84. Petrus – 42. Hakl, 49. a 87. Sodoma. Poločas: 1:1.

Kolín: Otáhal – Štancl, Soběslav, Routek – Hakl (92. Skořepa), Milec, P. Čapek (92. Mansfeld), Vondráček (79. A. Čapek), Šnajdr (79. Koděra) – Veselý, Sodoma (90. Neuberg).

