Oba týmy se potkaly v loňské sezoně, kdy proti sobě stály v divizi. V obou duelech jasně vyhrál Kolín (3:0, 6:0), tentokrát však byl úspěšnější soupeř.

„Nezachytili jsme začátek a pořád dotahovali. A když už jsme se potřetí dotáhli, během asi dvou minut jsme dostali čtvrtý gól. Bylo to o nás. Kluci si musí uvědomit, že loňská sezona už skončila a že se z nás nikdo na zadek neposadí. Po zápase jsme si to vyříkali. Doufám, že si to hráči vezmou k srdci, protože v zápase nepředvedli to, co umí,“ dodal zklamaný Petr Pavlík.

Branky: 4., 37. a 50. Moravec, 18. a 77. Přibyl – 15. a 49. Veselý, 22. Vondráček. Poločas: 3:2.

Kolín: Otáhal – Routek (46. Koděra), Soběslav (46. Mansfeld), A. Čapek (46. Štancl) – Milec – Hakl, P. Čapek, Vondráček, Šnajdr – Sodoma (75. Skořepa), Veselý.

