V průběhu zápasu prohrávali o dva góly, ale nevzdali se nakonec dovedli duel do remízového konce. Fotbalisté Kolína v dalším kole ČFL skupiny B hráli v Chlumci nad Cidlinou nerozhodně 3:3.

Z fotbalového utkání třetího kola MOL Cupu Kolín - Bohemians 1905 (1:7) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Byl to trochu divoký zápas. My do něj dobře vstoupili a ujali se vedení, když si domácí dali vlastní gól. Paradoxně nám tento gól strašně uškodil. Přestali jsme hrát, mysleli si, že to půjde samo. Ale nešlo. Domácí byli do 39. minuty jasně lepší a zaslouženě výsledek otočili a vedli o dva góly. My vypadli z role, byli všude pozdě, neměli jsme odražený balony, prohrávali jsme souboje. Naštěstí přišla přestávka,“ uvedl trenér Vasil Boev.

Kolínu se nakonec podařilo dvougólovou ztrátu smazat a získat alespoň bod.

„Druhou půli jsme zkusili s výsledkem něco udělat. Musím kluky pochválit, protože za stavu 1:3 to není pokaždé jednoduché. Pomohl nám druhý vlastní gól domácích. Velkou zásluhu na něm má Dominik Veselý, který presoval soupeře a stoper si dal vlastňáka. Od tohoto okamžiku jsme byli jasně lepší, posledních dvacet minut jsme dominovali. Měli jsme několik slibných příležitostí, bohužel jsme žádnou neproměnili. Několikrát nám chyběly opravdu centimetry,“ posteskl si Boev.

„V závěru to bylo na výhru. Na druhou stranu musíme být pokorní. Za průběh celého zápasu si oba týmy bod zasloužily. My jedeme dál a nyní se doma pokusíme porazit Pardubice,“ dodal Vasil Boev.

Branky: 17. Kejř, 21. Kneifel, 39. Labík – 5. vlastní Čáp, 54. vlastní Havel, 64. Veselý. Poločas: 3:1.

Kolín: Tůma – Soukup (64. Drobnyi), Soběslav, Neuberg, Šnajdr (28. Milec) – Čapek, Štancl (61. Pelyak), Snížek (46. Jaroš), Vondráček, Breda – Veselý.

