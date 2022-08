Druhou část oslav Sparty Kolín obohatí sportovní i kulturní celebrity

Sparta Kolín slaví své jubileum. Na fotbalové scéně je nepřetržitě už 110 let! A to je pořádný důvod k oslavám. Po utkání s gardou Slavie Praha se blíží druhá část oslav. V sobotu 20. srpna 2022 přijede do kolínských Borků věhlasný tým složený ze sportovních i kulturních osobností Real Top Praha.

Z oslav 110. výročí založení fotbalového klubu Sparta Kolín. Zápas starých gard Kolína se Slávií Praha | Foto: Deník/Vladimír Malinovský