Druhá půle degradovala celý zápas. Kolín generálku nezvládl

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Od začátku hráli aktivně a již v deváté minutě se dostali díky Čapkovi do vedení. Měli i další šance na to, aby náskok navýšili, jenomže žádnou nevyužili a tvrdě za to následně pykali.

Z přípravného fotbalového utkání Kolín - Dukla Praha B | Video: Deník/Vladimír Malinovský