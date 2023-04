Už to vypadalo na jejich první domácí porážku. Tu však odvrátil svým dvanáctým gólem v sezoně kanonýr Jiří Sodoma. Fotbalisté Kolína tak udrželi i po o dvacátém kole ČFL neporazitelnost před vlastními fanoušky a s jabloneckou rezervou se rozešli smírně 2:2.

Z fotbalového utkání ČFL Kolín - Zápy (1:0) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Vyloženě jsme bod získali, na víc jsme neměli,“ přiznal manažer Jaroslav Havrda.

„Pozitivní je domácí neporazitelnost, za tu jsme rádi,“ dodal.

Oproti předchozím jarním zápasům se Kolíňákům podařil vstup do utkání. Už ve třetí minutě zahrozil po standardní situaci Vondráček, míč ale poslal jen do náruče brankáře Richtera. Tři minuty na to se do zakončení hnal Veselý, brejku na poslední chvíli zamezil Konda. Svou aktivitu domácí zúročili v šesté minutě, ve skrumáži po rohovém kopu se nejlépe zorientoval Martin Štancl a otevřel střelecký účet.

Iniciativy se ale postupně ujímali Jablonečtí.

„Byli na tom lépe běžecky, mladí kluci, měli rychlostně navrch,“ podotkl Havrda.

V osmnácté minutě se ve vyložené situaci ocitl Konda, zamířil ale mimo brankovou konstrukci. Hosté se ujali prvního většího tlaku. Gaši proklouzl až k malému vápnu, tentokrát se blýskl zákrokem brankář Přibyl. Na druhé straně Kolín opět zahrozil ze standardky, znovu ale bezvýsledně.

Severočeši selhali v několika slibných šancích. Štěstěna se k nim přiklonila ve 33. minutě, kdy Ondřej Podzimek s trochu štěstí srovnal na 1:1.

O dvě minuty později na druhé straně pálil Šnajdr, Richter byl připraven. Gaši se v poslední minutě znovu dostal k zakončení, když prošel vápnem k dobrému postavení, pokus ale letěl mimo bránu.

„Hrálo se dost hekticky, nahoru dolu. Chyběl mi tam někdo, kdo by tu hru zklidnil,“ řekl kolínský manažer.

Druhou půli Kolínští zahájili podobně jako první. Po pěti minutách hry Rozkovec zfauloval Čapka, Sodoma z hranice pokutového území vystřelil slušně, zeď míč ale zblokovala na rohový kop.

Krušná chvíle přišla v 66. minutě. Naservírovaný balón Gaši využil a poslal Jablonec do vedení.

„Vyklidili jsme střed pole a jen jsme se bránili, hrálo se na jednu bránu,“ nelíbilo se Havrdovi.

Kolín musel dotahovat, ale dlouho se mu nedařilo proniknout do nebezpečných pozic. Naopak v 78. minutě musel znovu zakročit Přibyl, střelecký pokus vyrazil nad břevno. Tři minuty na to nebezpečně hlavičkoval Ritter.

V posledních minutách Kolínští opět zapnuli. A vyplatilo se. Čtyři minuty před koncem řádné hrací doby Jiří Sodoma utekl Kondovi a střelou po zemi překonal Richtera.

Kolínu i nadále patří druhé místo v tabulce třetiligové skupiny B. Čeká ho ještě dohrávka s Živanicemi. Za týden se sparťané střetnou v přímém souboji o druhé místo s aktuálně třetími Velvary. Výjimečně se střetnou už v pátek od 11 hodin.

„Do Velvar jedeme s jasným cílem získat body,“ hlásá Jaroslav Havrda.

Branky: 6. Štancl, 86. J. Sodoma – 33. Podzimek, 66. Gaši. Poločas: 1:1.

Kolín: Přibyl – Štancl (62. Routek), Milec, Soběslav, Hakl – Šnajdr (77. Breda), Snížek (85. O. Sodoma), Vondráček, Čapek – Veselý, J. Sodoma.

(Tomáš Šulc)