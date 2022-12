Rozhodoval jste se před sezonou, zda v Kolíně zůstanete?

Ne, v Kolíně jsem chtěl zůstat, žádná nabídka mi ani nepřišla. Soustředil jsem se jen na přípravu a další sezonu.

OBRAZEM: Berani napotřetí v sezoně našli recept na Kolín. Vyhráli za dva body

Očekával jste, že se budete prát o špičku tabulky?

V divizi jsme hráli opravdu dobře a chtěli jsme na to navázat i ve třetí lize, ale že budeme druzí, to jsem upřímně moc nečekal.

Naskočil jste do rozjetého vlaku. Jaké to pro vás bylo?

Bylo to těžké, ale myslím si, že jsem to zvládl dobře. Chtěl bych v tom samozřejmě pokračovat.

V zápase se Žižkovem jste šel do hry na úkor Martina Otáhala. Co se vám jako první honilo hlavou?

Nejdřív byl na lavičce trochu zmatek, jestli budu střídat hned nebo to Oty ještě zkusí. Nakonec jsem šel hned. Hlavně jsem se soustředil na to, abych nedostal žádný gól. A to se povedlo.

Co vaše sebedůvěra? Věřil jste si?

Dlouho jsem sice nechytal, ale cítil jsem se připraveně, i proto, že s áčkem trénuji dlouho. V ten moment jsem byl trochu nervózní, ale když jsem nastoupil, rychle si to sedlo a byl jsem v pohodě. Byl jsem rád, že jsem do zápasu mohl naskočit, I když to bylo asi v nejhorší možný moment. Žižkov nás tlačil, ale dopadlo to dobře, za což jsem opravdu rád.

Po Benešově se na vás strhla chvála od trenéra. Jaký to byl pro vás zápas?

Zápas se mi povedl. Poprvé ve třetí lize jsem nastoupil už od začátku a hned jsem udržel nulu. Jsem rád, že to vyšlo.

Smolný druhý gól s Ústím. Nezamávalo to v tom zápase s vaší psychikou?

Tenhle zápas byl spíše opakem. Štval mě i ten první gól, šlo to na přední tyč. Za druhý gól jsem byl naštvaný nejvíc a trochu mě to rozhodilo. Pak se to ale srovnalo a naštěstí jsme vyhráli.

Premiérové výhry. Velkou cenu Kolína v cyklokrosu ovládli Vaníček a Dlasková

V Teplicích jste dostali šest gólů. Oklepal jste se z toho?

V Teplicích to byl takový zápas blbec, nedařilo se nám skoro nic. Myslím, že jsme se z toho oklepali všichni a do dalšího zápasu jsme šli vyhrát.

V čem vám nasbírané zkušenosti pomohly?

Třetí liga už je dost kvalitní a zápasová praxe mi dává strašně moc ve všech ohledech. Třeba sám na sobě vidím, že si v zápasech víc věřím.

Změnilo se u vás něco i v tréninku?

Řekl bych, že asi ne. Pořád se snažím trénovat naplno, stejně jako předtím.

Jste v nějakém kontaktu s Martinem Otáhalem ohledně brankářských záležitostí? Radí vám?

S Oťasem v kontaktu nejsem. Jen když se přijde podívat na trénink nebo zápas, tak si něco řekneme. Ale jinak ne.

Co zbytek kabiny?

Zbytek kabiny je úplně v pohodě. Máme super partu, a to je za mě náš klíč k úspěchu.

S Pardubicemi a v Chlumci se do brány postavil dorostenec Ondra Fejfar. Máte mezi sebou nějakou rivalitu o to, kdo bude chytat? Pro vás oba je to šance se ukázat…

S Fejfim jsme mezi sebou úplně v pohodě. Spíše si snažíme vzájemně pomoct a podpořit se.

Pořád máte před sebou spoustu fotbalových let. Kam byste se chtěl do budoucna posunout?

Mým snem je si zahrát ligu, tam bych se chtěl posunout. Mám ale ještě dost času.

Obrovským fanouškem byl i váš táta, který téměř nevynechal jediný zápas. Motivuje vás to?

Ano, určitě motivuje. Táta jezdil na každý můj zápas a chtěl bych už jen pro něj dosáhnout té první ligy.

Medvědi šlágr kola nezvládli. Klesli na čtvrtou příčku

Vnímáte diváky na stadionu? A jste spokojený s návštěvností?

Ani moc ne, snažím se soustředit na hru. Když jich ale přijde víc, je to znát. Na to, že se nám takhle daří, bych čekal, že jich bude chodit víc. Určitě bych je chtěl pozvat na dobrý fotbal, který předvádíme. Byl bych rád, kdyby chodili ve větším počtu.

Nyní vás čeká zimní přestávka. Na čem osobně budete chtít nejvíc zapracovat?

Chtěl bych nadále pracovat stejně, jako doteď a postupně se zlepšovat.

A co očekáváte od jarní části?

Očekávám kvalitní zápasy jako doposud, a přál bych si, abychom stále hráli vepředu tabulky.

Vizitka

Devatenáctiletý brankář, kolínský odchovanec. V roce 2010 přešel z AFK Kolín do FK Kolín, kde strávil osm let, než v mladším dorostu přestoupil do pražského Meteoru. Po roce se ale vrátil zpátky do Kolína. Zase ale jen na rok, poté ho čekal přestup do divizního Českého Brodu. Ani tam se ale dlouho neohřál a vrátil se do Sparty Kolín. Dnes se společně se sedmnáctiletým Ondřejem Fejfarem dělí o ochranu kolínské svatyně.

(Tomáš Šulc)

Favorita dost trápili bodík nemají. Frustrace je velká, řekl kouč Martínek