„Vycítil jsem, že tým potřebuje novou motivaci, výzvu nebo jen impulz, aby zase začal šlapat a vyhrávat. Proto jsem, i když velmi nerad, přistoupil k tomu, že skončím, a dám tak klukům možnost začít znovu makat a nezabřednout do stereotypu a sebeuspokojení,“ vrátil se Doležal k podle něj nelehkému rozhodnutí.

„Přišel za mnou sám. Pro mě trochu překvapivě,“ potvrdil Mašek. Sám vnímal o něco horší podzim jako dozvuk covidové pauzy a také smutné události v podobě jarního skonu svého otce – předešlého manažera. I přes pozdější start letní přípravy, velký počet zraněných a nabitou termínovou listinu se v první části podzimu dařilo týmu pravidelně bodovat. Tři z celkových čtyřech porážek přišly až zmíněnou černou šňůrou během října.

„Všechna ta béčka nás opravdu přehrála, jejich hráči měli tu výhodu, že i v covidu mohli jako profesionálové trénovat. Ten rok a půl se projevil. Herně jsme nestíhali a propadli. Ale bral jsem to opravdu s rezervou. Bohužel trenér Doležal se rozhodl, jak se rozhodl. Ač jsem ho přemlouval, protože jsme spolupracovali X let a svou práci dělal dobře, musel jsem nakonec přijmout jeho rezignaci,“ popsal Michal Mašek.

Doležal: Úžasných deset let

Třiatřicetiletý Doležal byl se zápským fotbalem spjatý celou poslední dekádu. Nejdříve jako hráč a asistent, od léta 2019 jako hlavní kouč. „Není v tom naštvanost, ani zášť. V Zápech jsem zažil úžasných deset let, na které nikdy nezapomenu. Byla to skvělá jízda. Děkuji hráčům, funkcionářům, fanouškům za vše, co jsme spolu zažili. Zápy mi byly druhou rodinou a navždy zůstanou v mém srdci. Ale jedna éra končí a nova začíná,“ vzkázal na dálku.

Od trénování si prý chce dát nejméně v jarní části pauzu, věnovat se bude pouze hraní za B-třídní Liblice. „Teď v zimě jsem nějaké nabídky na trénování odmítl. Chci si vyčistit hlavu a dostat znovu chuť a zápal. Pokud v létě přijde zajímavá nabídka, tak uvidím,“ nevylučuje pokračování trenérské kariéry.

V Zápech museli po delší době hledat nového kormidelníka mimo klub. Před Doležalem vedl tým dnešní manažer Mašek, ten už ale trenérský návrat na lavičku v plánu neměl. Volba nakonec padla na devětapadesátiletého Petra Vrabce. Bývalý ligový obránce má s trénováním bohaté zkušenosti na amatérské i profesionální úrovni. K titulům, které získal coby hráč ve Spartě, přidal další jako Jarolímův asistent ve Slavii. A působil i na dalších ligových adresách. V Zápech se v minulosti představil jako soupeř s Hořovicemi. Později vedl v jejich poslední divizní sezoně nedaleké Úvaly.

Od vedení dostal nejvyšší cíl

Petr Vrabec.Zdroj: Deník/ Michal Pavlík„Zápy jsou specifické rodinné prostředí, kde fotbal děláme v pár lidech. Nemůže tam přijít úplně každý. Spousta trenérů se mi hlásila a s některými jsem i jednal. Nakonec jsem vybral „Bédu“. Velkým plus je jeho hráčská i trenérská kariéra. Fotbal zná komplexně. Jednání bylo krátké, byli jsme dohodnutí za čtvrt hodinky. Myslím, že se do práce k nám těší a bere to jako svou další výzvu,“ prozradil Mašek.

Ona výzva bude v jarní části ČFL spočívat ve zlikvidování aktuálně šestibodové ztráty na čelo tabulky. „Cíl je jasný a stanovil jsem ho i novému trenérovi: ČFL chceme vyhrát. Určitě se nebudeme spokojovat s pátým místem. Děláme proto i nějaké zásahy do kádru,“ vyhlásil Michal Mašek s tím, že jedinou zatím potvrzenou posilou je krajní obránce či záložník Matěj Sváta z druholigové Vlašimi. O angažování dalších, které má klub v hledáčku, se prý rozhodne až během přípravných zápasů v rámci zimního turnaje v Brandýse.

