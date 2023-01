„Zápas se nám vůbec nevydařil. Nechtěly jsme hrát ani bojovat a zaslouženě jsme prohrály rozdílem čtyř bodů,“ posteskla si trenérka Kateřina Macháčková.

Střelci: Urbanová E. 8, Horčicová L. 4, Bubeníková K. 4, Zemanová M. 2, Bydžovská A. 2, Podnecká E. 2, Smetáková V. 2, Pospíšilová L. 2.

BC Kolín – TJ Sokol Pečky 64:21

„V odvetě jsme nastoupily v úplně opačném nastavení. Naše svěřenkyně měly chuť hrát, bojovaly o všechny míče a bylo vidět, že je basketbal baví. Díky tomu jsme vyhrály vysokým rozdílem,“ potěšilo Kateřinu Macháčkovou.

Střelci: Bydžovská A. 16, Urbanová E. 16, Bubeníková K. 12, Horčicová L. 10, Zemanová M. 4, Hájková N. 3, Pospíšilová L. 2, Abazher V. 1.

U17 kadeti – Liga

BK NAPOS Vysoká n. L. – BC Kolín 47:52

„Obě utkání jsme odehráli bez našeho ústředního rozehrávače a proto jsme v sobotním utkání využili Šimona Brzáka, který od nás před sezonou odešel do Sokola Pražského hrající extraligu. V sobotu proti Vysoké jsme zvítězili a tohle utkání nám zaručilo první místo ve skupině. Komentář trenéra Davida Machače:

Střelci: Brzák Š. 14, Šťastný M. 11, Adámek M. 10, Kropáček M. 5, Tichovský D. 4, Matoušek J. 4, Hruška A. 2, Buřič A. 2.

Tesla Pardubice – BC Kolín 74:49

„Proti Pardubicím jsme i díky malé rotaci hráčů na perimetru zcela zaslouženě prohráli. Bohužel poslední zápasy nehrajeme tak lehce, jako na začátku sezony. Chybí nám rychlý přechod do útoku. Snad se v další části sezony vrátíme ke hře, kterou jsme předváděli na začátku sezony,“ dodal David Machač.

Střelci: Kropáček M. 21, Hruška A. 8, Adámek M. 7, Tichovský D. 6, Šťastný M. 4, Matoušek J. 2, Buřič A. 1

Ženy – 2. liga

ŠKO-ENERGO MB – BC Kolín 67:69

„Utkání proti třetímu týmu tabulky jsme nezačaly dobře, když jsme soupeřky pustily díky nekoncentrovanosti a špatné komunikaci v obraně do vedení 11:0. Následoval oddechový čas, po kterém se hráčky probraly a začaly plnit pokyny, které jsme si řekly před zápasem. Už začátkem druhé čtvrtiny bylo skóre vyrovnané a vedení se přelívalo z jedné strany na druhou. Nicméně koncem prvního poločasu přišel opět menší útlum a my šly do druhého poločasu s mankem osmi bodů. Nástup do třetí čtvrtiny byl podle našich představ. Již zkraje se nám podařilo skóre srovnat a do poslední části zápasu jít za vyrovnaného stavu. I čtvrtou čtvrtinu jsme začaly velmi dobře a v jejím průběhu jsme si vybojovaly těsné vedení, které nám díky pevným nervům při trestných hodech v poslední minutě i troše štěstí zůstalo a získaly jsme tak cenné vítězství z venkovního fyzicky náročného zápasu. Za návrat do utkání po nevydařeném úvodu, za bojovnost a za celý druhý poločas si hráčky zaslouží pochvalu,“ uvedl asistent Lukáš Nečas.

Střelci: Bušková B. 18, Králová T. 15, Krausová B. 12, Štěpánková R. 11, Fekarová T. 6, Hoznauerová T. 4, Bezoušková D. 2, Soukalová D. 1.

BK Brandýs nad Labem – BC Kolín 72:77 po prodloužení

„Představily jsme se na palubovce Brandýsa nad Labem, který nám měl co vracet poté, co jsme v domácím utkání zvítězily rozdílem 20 bodů. Vstup do utkání se nám nevydařil, hned po třech minutách jsme prohrávaly o sedm bodů. Po time-outu přišlo zlepšení a utkání se vyrovnalo. Ve třetí čtvrtině se nám povedlo odskočit do desetibodového vedení, ovšem se začátkem čtvrté desetiminutovky jsme náskok ztratily. Vyrovnané utkání dospělo do prodloužení, kde jsme předvedly nejlepších pět minut v utkání, jak na obranné, tak i útočné polovině. Nakonec jsme si odvezly zaslouženou výhru o pět bodů, ovšem náš výkon nebyl ideální a budeme i nadále pracovat na tom, abychom zlepšovaly náš herní projev na obou polovinách hřiště,“ podotkl trenér Filip Rytina.

Střelci: Králová T. 28, Bušková B. 19, Máchová D. 13, Krausová B. 6, Hoznauerová A. 3, Bezoušková D. 3, Fekarová T. 2, Lošonská J. 2, Soukalová D. 1.

Muži B – 2. liga

Kolínsko-kutnohorský BK – CZ.ACADEMY 95:84

„Utkání bylo od první čtvrtiny velmi ofenzivně laděné, o čemž svědčí i celkové skóre zápasu. V průběhu druhé čtvrtiny se nám podařilo vytvořit až třináctibodový náskok, o který jsme ovšem brzy přišli a skóre tak bylo až do začátku čtvrté čtvrtiny vyrovnané. V poslední čtvrtině se nám podařilo soupeře několikrát ubránit a okamžitě přejít do rychlého protiútoku. Díky tomu jsme zaznamenali několik jednoduchých bodů a dovedli utkání zaslouženě do vítězného konce,“ řekl trenér Lukáš Nečas.

Střelci: Merta T. 32, Novák P. 26, Somberg F. 13, Kosík L. 12, Nečas L. 8, Grmolenský J. 4.

Kolínsko-kutnohorský BK – Sokol Vyšehrad 73:70

„Nedělní utkání už tolik ofenzivně laděné nebylo. I přesto, že jsme si hned začátkem zápasu vytvořili až dvouciferné vedení, soupeři se díky několika trojkám podařilo do poločasu skóre dorovnat a místo vedení o jedenáct bodů, jsme do druhého poločasu vstoupili s náskokem pouze pěti bodů. Třetí čtvrtina nebyla z naší strany příliš povedená, soupeř dobře řešil naši clonu na míč a nám se nedařilo skórovat z pod koše, což vedlo k tomu, že jsme do poslední části vstupovali se ztrátou jednoho bodu. I poslední čtvrtina byla velmi vyrovnaná, podařilo se nám trefit trojky, více se prosazovat z pod koše a i díky troše štěstí jsme zápas nakonec urvali na naši stranu,“ oddechl si Lukáš Nečas.

Střelci: Novák P. 16, Grmolenský J. 13, Merta T. 12, Somberg F. 12, Kosík L. 11, Vlček M. 7, Nečas L. 2.

Muži C – SBL

BC Kolín „C“ – Basketbal Pečky 66:58

Střelci: Sychra L. 34, Lapáček J. 7, Nemčok K. 5, Lapáček F. 5, Vlček M. 4, Svoboda T. 3, Horáček J. 2, Macháček J. 2, Lonek A. 2, Remeš Š. 2.

BC Kolín „C“ – BK Český Brod 85:73

Střelci: Sychra L. 42, Lapáček J. 26, Lonek A. 9, Horáček J. 5, Svoboda T. 2, Macháček J. 1.

Komentář k utkání Michala Vlčka: „Máme za sebou velmi úspěšný víkend. V obou zápasech jsme potřebovali urvat výhru na svou stranu, a to už jenom z důvodu, že na hřištích soupeře jsme v obou případech prohráli. Ani jeden zápas nebyl vůbec lehký. Od samého začátku jsme hráli vyrovnaně, ale naší vytrvalostí a snahou jsme obě utkání dokázali dovést do vítězného konce,“ konstatoval trenér Michal Vlček mladší.

