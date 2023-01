V sedmnácti za áčko? Hodně to pro mě znamená, líčí odchovanec Tomáš Hora

Ve středu 25. ledna od 17.45 hodin začne svátek basketbalu a spektakulární podívaná pro všechny příznivce BC GEOSAN Kolín.

Doufejme, že hala Spojů bude našlapaná až po střechu, protože adekvátní kulisu si tento duel plně zaslouží. Do Kolína totiž přijede v současnosti nejlepší rakouský tým, který vévodí tabulce s bilancí patnácti výher a pouhých dvou porážek.

Mužstvo BC GGMT Vídeň bylo založeno relativně nedávno, v roce 2010, ale okamžitě se usídlilo v Superlize, nejvyšší soutěži. Za třináct let působení na rakouské basketbalové scéně vybojovali Vídeňští dvakrát třetí místo, jednou byli stříbrní a v letech 2013 a 2022 se stali mistry Rakouska. Poslední úspěch ještě umocnili výhrou v Rakouském poháru.

O tom, že tento tým má velké zkušenosti i z evropských kolbišť nemůže být pochyb. V loňském ročníku ALPE ADRIA CUPu dokráčeli hráči BC GGMT až do semifinále, kde těsně (83:89) podlehli pozdějšímu vítězi z Levic.

Z tohoto rychlého výčtu je patrné, že Medvědi narazí na soupeře, jakých ve své historii potkali pramálo. Jen pro porovnání, tým Kapfenberg Bulls, jež Medvědi v základní skupině AAC dvakrát porazili se nachází v rakouské Superlize až na 9. místě s poměrem utkání 6 výher/11 porážek.

Vizitka BC GGMT Vídeň

Barvy vídeňského klubu jsou červená a bílá. Dosavadní bilance v letošním ročníku AAC je 4 výhry a 2 porážky. V lize to mají hráči BC GGMT 15/2. Trenér Aramis Naglič (mimochodem, s chorvatskou reprezentací jako hráč držitel stříbrné medaile z LOH v Barceloně 1992) má k dispozici velmi zkušený kádr.

Šest jeho borců ze základní rotace přesáhlo 30 let, ale to v žádném případě neznamená, že by hráči byli přestárlí. Naopak, jsou v nejlepším věku a zkušenosti by mohli rozdávat. Zahraniční posily z Chorvatska, Srbska, Černé Hory a Kanady dodávají týmu maximální sílu.

Enis Murati (AUT) patří mezi nejlepší střelce jak v domácí soutěži, tak i v AAC, Bogič Vujosevič (AUT) vládne v AAC v počtu asistencí a Stefan Savič (SRB) a Jožo Radoš (AUT) patří mezi nejlépe doskakující hráče v obou soutěžích. Dalšími oporami jsou Nemanja Miloševič (MNG), Ivan Širiščevič (CRO), Jahenns Manigat (CAN), Carlos Novas (AUT).

Vše je doplněno dravým mládím z domácí rakouské líhně.

(Michal Vlček)