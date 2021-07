Michal Sadílek, dvaadvacetiletý záložník, pomohl vyřadit mužstvo, u nějž působí(il) van Nistelrooy jako asistent. V Budapešti naskočil Sadílek na konci, užil si nastavení i oslavy.

Ve čtvrtek předstoupil před novináře. O čem mluvil?

Goed u weer te zien @RvN1776! Succes bij Jong PSV ? pic.twitter.com/F5wsPDir1C — Michal Sadílek (@Sadilek32) June 28, 2021

O zápase



„Celé se to seběhlo strašně rychle. Pár minut jsem se rozcvičoval a trenér zavolal, že se mám jít chystat. Na hřišti jsem strávil nějakých pět minut, snažil jsem se to užít. Jsem rád, že jsme zápas zvládli, bylo to nádherné a určitě na to dlouho nezapomeneme. Fakt si moc cením toho, že jsem mohl nastoupit, zvlášť do takového zápasu. Tohle je nejvíc: nároďák, velký turnaj. Po závěrečném hvizdu jsem nemohl uvěřit tomu, co se právě stalo.“

O legendě

„Prohodili jsme pár slov ohledně budoucnosti. O tom, co nás čeká. Popřáli jsme si hodně štěstí a pak jsem byl rád, že jsme je porazili.“

O sbírání kartiček

„Někdy na základce jsem sbíral kartičky z Ligy mistrů, taky se mi povedlo sehnat všechny. Je fajn pocit mít to celé zaplněné. Ještě na kemp před Eurem dorazila první várka balíčků, hned jsme si to s pár kluky vzali a začali jsme lepit. Ještě než jsme opustili Itálii, tak nám spousta nálepek chyběla, takže jsme poprosili tiskového mluvčího Petra Šedivého, ať pro nás domluví další. Když za týden dorazily, postupně jsme si doplnili všechno.“