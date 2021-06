No, pokud bude i dál chytat jako proti Skotsku, zájem velkoklubů o borce, jemuž skončila smlouva v Seville, rozhodně vzroste. Vaclík byl fantastický. „Paradoxně jsem se před zápasem necítil moc dobře,“ přiznal.

Už se přehrabujete nabídkami na další angažmá?

O Realu jsem si přečetl na sociálních sítích. Nevím, jestli je to vůbec možný… Ale teď se soustředím jen na turnaj. Myslím, že se během Eura stejně nic nevyřeší kvůli bublinám a dalším opatřením.

Ale výkonem se Skoty jste si pomohl. Byl váš nejlepší v reprezentaci?

Na tréninku před utkáním mi snad všechno spadlo do brány. Naštěstí to potom tak neskončilo. Nevím, jestli to byl nejlepší zápas. Výborné byly v Norsku, Švédsku, doma s Anglií. Ale patří rozhodně mezi ty nahoře.

Co bylo nejtěžší?

Asi začátek. Míče jsem se poprvé dotkl až někdy v patnácté minutě, kdy ke mně prošla průniková přihrávka. Čekal jsem dost dlouho na to, abych si sáhl na balon na Euru. Moje zákroky byly asi důležité, přišly v momentech kdy to bylo vyrovnané, nebo jsme vedli 1:0. Myslím, že jsem klukům pomohl.

Váš skotský kolega David Marshall dostal od Patrika Schicka gól z poloviny hřiště. Soucítíte s ním?

Mám s ním sympatie. V dnešním fotbale je vyžadováno, abychom hráli vysoko. Když jsem se díval na záznam, všiml jsem si, že stál dobře. Navíc okamžitě vyrazil zpátky do brány. Byl to báječný gól, řekl bych, že neměl možnost nic udělat.

Překvapil vás Schick?

Když jsem viděl, jak se k němu odrazil míč, v prvním momentě mě napadlo, že by mohl vystřelit, překvapit soupeře. Ale sladit to v rychlosti, podívat se, kde stojí gólman, a ještě to takhle trefit? Asi nikdo nečekal, že to skončí v bráně. Byl to dotyk geniality. Ten gól vstoupí do historie.

Proti Chorvatsku si můžete zajistit postup. Jak na to?

Oni musí bezpodmínečně vyhrát. Nějakou představu máme…