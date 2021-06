Tomáš, syn kouče Jaroslava Šilhavého, však o otci mluvit nechce. Omluví se velmi slušně, dikci má podobnou jako táta. „Promiňte, chválil bych. Myslím, že to není potřeba,“ pronese.

Dobře, přesto má tenhle příběh grády. Pánové s přezdívkou Šeba, již junior zdědil, totiž mají mnoho společného. Nejen prvoligovou minulost, post (oba byli stopeři) či trenérskou současnost.

„Šeba je kopie táty,“ vyhrkne Jiří Sabou, sportovní ředitel Hradce Králové, jenž s Tomášem strávil sedm let v Králově Dvoře, kde po něm Šilhavý mladší přebral trenérskou pozici. „Je to čestnej a charakterní kluk,“ dodá.

Ano, jsou tu podobnosti, což nakonec není u táty a syna nic výjimečného. Vysledoval je i sám státní trenér, jak se dříve říkalo kouči národního mužstva.

„Tomáš má podobnou povahu jako já. Myslím, že se ve vztahu k týmu snaží být spravedlivý. Hráči to pak vycítí,“ chválí. „V komunikaci se snaží být lidský.“

Oba působí podobně klidně. Tím je senior známý, až se ve fotbale říká, že nemá dostatečně ostré lokty. Jenže jak tedy mohl vyhrát titul s Libercem i Slavií a poslat reprezentaci na Euro?

Takže to jde. Tomáš je podobný. „Umí seřvat hráče, ale dělá to nerad. Vždycky to má štábní kulturu, pořád se kontroluje,“ hodnotí Sabou, sám velký bouřlivák. „Je to lavičkovitý typ,“ přihodí. To je velmi zajímavé přirovnání. Vítězslav Lavička je považován (vlastně vedle Šilhavého staršího) za jednoho z největších gentlemanů v trenérské branži. Ovšem – samozřejmě – ne neúspěšných. Takže i slušnost funguje.

„Jestli jsme kliďasové? Vevnitř se to v nás vždycky pere. Já pěním dovnitř a Tomáš občas ven. V tom je rozdíl,“ glosuje táta. V poslední době to však nemohl sledovat zblízka. Zaprvé třetí ligu zastavil čínský vir, zadruhé tam byl ještě jeden faktor. „Zakázali mi tam chodit. Když jsem přišel, tak prohráli,“ směje se.

Přesto spolu fotbal tuze probírají. „Přes covidovou pauzu to ještě nabralo na intenzitě,“ těší tátu. „Trošku jsem byl překvapený, že se na to vrhnul. Nikdy mi neříkal, že by po tom toužil. V Králováku se cítí dobře, zdá se, že by tam chtěl pokračovat,“ odhaduje. „Říká mi svoje postřehy o lize. Konzultujeme i trénink.“

Třetí liga však nemusí být pro mladého Šilhavého strop. Už letos na jaře dostal laso dělat asistenta v prvoligovém klubu. Odmítl. Prozatím. „Život trenéra není úplně jednoduchý. Přijde nabídka například z Moravy, čas pro rodinu je pak menší,“ ví děda dvou Tomášových dětí.

Tahle z Moravy nebyla. Co ta příští?