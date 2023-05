Skryté hrozby levného bydlení: Umí vyvolat depresi i potíže s dýcháním

To, že jste stále vyčerpaní a nervózní, dáváte za vinu asi namáhavé práci či špatnému životnímu stylu. Za to, že nemůžete popadnout dech a pořád kašlete, přeci mohou prodělané nemoci, nejspíš covid, nebo prostě vaše letitá alergie. To je možné, ale co když je to jinak? Co když se na vašem zdraví podepisuje místo, v němž bydlíte?

Špatné podmínky bydlení jsou spojeny s množstvím zdravotních problémů, včetně infekcí dýchacích cest, astmatu, otravy olovem, zranění a mají vliv i na duševní zdraví. | Foto: Shutterstock