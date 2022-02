V sobotu 5. února krátce po osmé hodině ranní na svoji nepozornost doplatila řidička malé dodávky a strhla si o most vrchní část nástavby vozu. „Řidička Fiatu Ducato zřejmě neodhadla výšku auta. Na viaduktu žádná škoda nevznikla, na vozidle ale bylo poškození vyčísleno na 130 tisíc korun,“ uvedla mluvčí písecké policie Kamila Čuřínová Ingrišová.

VIDEO: 11 vteřin, ze kterých zamrazí. Auto porazilo ženu a přistálo na zdi domu

Sobotní ranní nehodu pod železničním viaduktem zahlédla po cestě do lékárny také paní Jitka. „Pod mostem leželo něco na zemi. Když jsem přišla blíž, viděla jsem ustřelený vršek auta. O kousek dál mezi mosty stála totálně zničená dodávka a u ní dvě ženy. Nehody jsou tam časté. Myslím, že minimálně jednou za měsíc se tam něco takového stane. Viděla jsem tam už minimálně čtyři nehody,“ podotkla obyvatelka Písku.

Železniční viadukt prošel celkovou rekonstrukcí v roce 2013. Správa železnic o jeho přestavbě kvůli zvětšení podjezdné výšky zatím neuvažuje. Plánuje ale upravit alespoň mostní značení. „Správa železnic jako okamžité opatření upraví žlutočerné šrafování na mostní konstrukci a vyzve správce pozemní komunikace k doplnění dopravního značení, které bylo pravděpodobně při poslední nehodě poškozeno,“ reagoval na dotaz Deníku tiskový mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Dvojice zrádných mostů

Zrádné mosty jsou ale na Hradišťské ulici hned dva za sebou. Kromě železničního viaduktu dělá řidičům problémy také podjezd pod silnicí I/20. „Písecká dopravní policie řeší v této lokalitě minimálně kolem deseti nehod ročně, nejčastěji je to v letní sezóně. Ve valné většině případů jde o to, že řidiči nerespektují značení omezení výšky a neuvědomí si, že mají na střeše například kola nebo různé nástavby. Vozidlo se pak pod most nevejde,“ shrnula mluvčí písecké policie a dodala, že tyto nehody se naštěstí vždy obešly bez zranění. Majetkové škody na vozidlech jsou ale většinou vysoké.

Tragických nehod přibývá. Smrt loni na jihočeských silnicích našlo 45 lidí

Železniční viadukt spolu s podjezdem pod silnicí I/20 mají dokonce i svojí stránku na Facebooku. Osobní blog s názvem „Most u Jitexu“ vznikl původně jen jako recese. Fotografie dopravních nehod i komentáře na stránce ale začaly postupně přibývat a během několika let si získala řadu fanoušků.