Na údajný střet zájmů pirátského politika upozornily Seznam Zprávy. Článek se okamžitě stal jedním z témat skupin sdružujících obyvatele pražské městské části. Žižkovští občané příspěvky narážející na místostarostovo „pokrytectví“ vkládali i tam, kam zdánlivě nepatřily. Místo „sousedských“ záležitostí se teď – k nelibosti části členů – začala řešit politika.

Kauza 3, časopis (nejen) o zákulisním dění v městské části, přitom už loni na podzim o podnikání společnosti Strebl s.r.o. zveřejnil článek. Firma s karlovarským sídlem vznikla v roce 2012 se základním kapitálem 200 tisíc korun. Jako jednatel je uvedena spolu se žižkovským místostarostou také jeho matka Zdenka Štréblová. Mezi rozsáhlou podnikatelskou činnost patří nespecializovaný velkoobchod, ale třeba také daňové poradenství či účetnictví. Obchod s ochrannými prostředky před nákazou covid-19 ovšem s předchozím byznysem Štréblových nemá nic moc společného.

Navíc jak podotýká zmíněný text, firma Strebl dokonce neměla před komunálními volbami v roce 2018 žádné zaměstnance, webové stránky a prakticky nevykazovala žádnou ekonomickou činnost. Hlídač státu uvádí, že během roku 2020 získala společnost desítky zakázek za celkem 117 milionů korun! Ještě rok předtím přitom bez smluv s veřejnými institucemi tržby Štréblovy firmy dosahovaly sotva 660 tisíc korun. To je příkladné zbohatnutí…

„Všechny zakázky od státních subjektů (až na pár drobných výjimek v desítkách tisíc korun), které má firma vyhrála, byly soutěženy otevřeným výběrovým řízením 100% na cenu. To je mechanismus, který nejde nijak obejít ani ovlivnit. Jelikož jde o zcela standardizované produkty, nelze v žádném případě tvrdit, že by můj politický vliv mohl hrát v takových zakázkách roli,“ uvedl politik na webu Pirátů.

Štrébl: Zakázka pro městskou policii mi unikla

Štrébl v oficiálním vyjádření tvrdí, že v rodinné firmě jsou nastavena pravidla tak, aby se střetu zájmů vyhnul: „Pouze jedna zakázka pro Městskou policii hlavního města Prahy mi unikla.“ Řadový člen Pirátské strany se hájí tím, že nemůže ovlivnit rozhodování odběratelů ani tvorbu vládních opatření proti koronaviru, které způsobují zvýšenou poptávku. A podle Štrébla je čínské zboží (splňující všechny platné evropské certifikáty) levnější, i když by prý s matkou rádi prodávali roušky, respirátory nebo rukavice od českých výrobců.

„V každém případě mě tento případ mrzí. Podobné aktivity se snažím maximálně hlídat a omezovat je,“ napsal místostarosta Prahy 3 s tím, že vlastnictví firmy politikem není ničím neobvyklým a u společnosti Strebl jde o poctivé podnikání. Později v rozhovoru pro Pirátské listy oznámil, že s podnikáním končí.

„Ano, jedna rovina je, že pan Štrébl neporušil zákon,“ souhlasí v rozhovoru pro Pražský deník žižkovský starosta Jiří Ptáček (TOP 09). „Druhá je však otázka vkusu. Tady je jeho jednání už za hranou. Musí si teď tuto činnost obhájit před svými voliči a spolustraníky, před nimiž se prezentoval jako zástance Tibetu nebo Tchaj-wanu a bojovník proti porušování lidských práv.“

„Fotit se s tibetskou vlajkou a se zástupci Tchaj-wanu a zároveň čile obchodovat s Čínskou lidovou republikou je opravdu trochu nevkusné. Ale není to porušením koaliční smlouvy a myslím, že to škodí spíš pověsti samotných Pirátů a do záležitostí Prahy 3 to nezasahuje,“ vyjádřil se pro Pražský deník také koaliční zastupitel a předseda radničního výboru pro územní rozvoj Matěj Michalk Žaloudek (Zelení).

Čínský disident jako „clona“ obchodu s komunisty?

Pro radního Štrébla, který má na starosti školství a IT, navíc nejde o první kauzu. Zástupci Koalice pro Prahu 3 (ODS, KDU-ČSL, Svobodní), která po vítězství skončila v opozici, mu už před volbami vyčítali, že účelově změnil adresu trvalého bydliště. Lidovec a právník Petr Sunegha nyní připomněl, jak Štrébl loni kvůli návštěvě hongkongského disidenta Simona Chenga vyzýval ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) k zaručení o hostovu bezpečnost – panovala prý obava, že na nátlak z Číny dojde k Chengově zatčení.

„Neměl příjezd čínského disidenta a debata o lidských právech odvést pozornost od obchodů s čínskými komunisty?“ ptá se opoziční zastupitel Sunegha. Dále veřejně mluvil o tom, že Štréblovu práci v radničním resortu školství provází „neodbornost, vyhazovy, nabírání, změny, akce a chaos“.

Ještě předtím – v květnu 2020 – se konalo ve vyhrocené atmosféře zasedání zastupitelstva, kde byl Štrébl kvůli odvolání radní Jany Belecové jejím manželem označen jako „špína chlap“. Zajímavé je, že v radě městské části byla sama Belecová náhradnící. Před dvěma lety Piráti totiž museli po rezignaci dvou členů zvolit nové členy do vedení Prahy 3. Ve světle nových zjištění i kvůli jiným personálním změnám nevypadá koalice TOP 09, STAN a Pirátů se Zelenými jako nejstabilnější. Nebojí se Ptáček, že opozice v čele s exstarostou Alexandrem Bellu (ODS) využije situace a pokusí se o žižkovský „převrat“?

„Tlak od opozice vnímám vždycky, to k politické práci patří. Ale musím uznat, že vnitrostranické konflikty a kauzy týkající se Pirátů spolupráci v radniční koalici pochopitelně narušují. S kolegou Štréblem o tom všem komunikujeme,“ odpověděl starosta třetí městské části.

Štréblův „morálně pochybný“ byznys může teoreticky ovlivnit také magistrátní vedení, kde jsou Piráti v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem spolu s Prahou sobě a Spojenými silami (TOP 09, STAN, KDU-ČSL). Někteří lidé (především z opozice v zastupitelstvu) Hřibovi a spol. vyčítají, že vytrvale kritizují rozsáhlé kauzy premiéra Andreje Babiše (ANO), ačkoliv si sami občas nepohlídají vlastní „posádku“.

„Co se týče kritiky nákupu z Číny a mého veřejného vyjadřování nesouhlasu s čínskou politikou, nemám žádný problém dělat s Čínou byznys. A taky nemám potřebu se Číně klanět,“ uvedl Štrébl a odmítl srovnání s šéfem hnutím ANO a předsedou menšinové vlády, který dal koncern Agrofert do svěřenských fondů.