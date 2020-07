Vedení Kutné Hory se také chystá vydat nařízení o povinnosti nosit roušku v Městské hromadné dopravě. A nasadit je opět budou muset ve vnitřních prostorách také svatebčané, včetně snoubenců. Po jednání krizového štábu to řekl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO 2011).

Omezuje se také počet účastníků hromadných akcí, upozornila v pátek Dana Šalamunová z krajské hygieny. „U venkovních akcí je maximum 300 osob, ve vnitřních prostorách do 200,“ připomněla.

Starosta dále uvedl, že se zatím o komunitní šíření nejedná. „Na opatření jsme se s hygieniky a dalšími členy krizového štábu dohodli, abychom zabránili dalšímu nekontrolovanému šíření nákazy. Všechny případy, kterých je v tuto chvíli 43, mají souvislost s původním ohniskem a navázanými kontakty,“ řekl po jednání krizového štábu starosta.

Svatby, které jsou na druhý červencový víkend naplánovány ve Vlašském dvoře, se rušit nebudou. „Pro svatebčany budeme mít připravené roušky, pokud by je neměli,“ dodal starosta. Vstup na letní plovárnu v Kutné Hoře bude povolen pro maximálně 500 lidí.

V průběhu víkendu budou probíhat odběry u dalších zhruba 80 osob. „Pokud to bude situace vyžadovat, svoláme krizový štáb znovu, přesné datum jsme ale zatím nestanovili,“ uzavřel Viktora.

V okolí ohniska platí opatření už od čtvrtka

Na zavedení preventivních opatření se už ve čtvrtek hygienici domluvili se starosty obcí Křesetice, Úmonín a Červené Janovice. Uzavřen byl také Motorest Vosrkráč Církvice a provoz je omezen v Pohostinství U Nevolů Křesetice a hospodě U Zámku Úmonín.

Přímo v Církvici, kde se ohnisko koronavitu objevilo během minulého víkendu, nařídil nošení roušek starosta obce Jiří Volenec.

Zákaz návštěv do odvolání

V nemocnicích v regionu platí z preventivních důvodů až do odvolání zákaz návštěv. Kutnohorská jej uplatnila již od neděle 5. července, v Čáslavi se pak připojili v úterý. Možné jsou však krátké odpolední návštěvy na dětském oddělení a povolena je i přítomnost otce u porodu). Nově zavedla kutnohorská nemocnice další omezující opatření. Poskytované péče se nedotýkají, nicméně možnosti pohybu v areálu jsou však proti běžným zvyklostem omezeny. Průchod mezi nemocnicí a poliklinikou zůstává uzavřen a hlavní vchody zůstanou běžně otevřeny pouze v pracovních dnech v době mezi šestou ranní a půl třetí odpoledne. Mimo tento čas bude zamčeno; příchozí musí zvonit na příslušné oddělení. Pacienty, kteří potřebují ošetření a jsou v karanténě, případně dokonce s potvrzeným onemocněním covid-19, nemocnice vyzývá, aby to ohlásili zdravotníkům – a nejlépe se s nimi na návštěvě předem domluvili telefonicky.





Od pátečního dopoledne vyhlásila zákaz návštěv také kolínská nemocnice. Případnou výjimku, jež by se týkala nejspíš jen setkání s umírajícími příbuznými, může schválit ošetřující lékař – a podmínkou by byly rouška, použití dezinfekce a měření teploty. „Je to preventivní reakce na výskyt onemocnění v sousedním regionu; na Kolínsku se koronavirus objevuje sporadicky,“ řekl Deníku její ředitel Petr Chudomel. S vysvětlením, že pohyb pacientů, ale i zaměstnanců mezi oběma okresy se prolíná. Žádné další omezení není v této chvíli na stole,“ konstatoval ředitel v pátek odpoledne. Připouští však, že vývoj situace během víkendu bude bedlivě sledovat. A co by případně mohl krizový štáb chystat? „Uvidíme,“ nepouští se ředitel do předčasných spekulací.

Zákaz návštěv také na celém Kutnohorsku a Čáslavsku plošně platí v domovech seniorů i dalších zařízeních poskytujících pobytové sociální služby. Výjimku hygienici připouštějí pro návštěvy uživatelů nezletilých, s omezenou svéprávností či v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Na odběry i během víkendu

Jak nemocnice v Kolíně, tak v Kutné Hoře reagují na vývoj situace opětovným rozšířením provozu odběrových míst pro získávání vzorků ke koronavirovým testům, informoval v pátek středočeský radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Robert Bezděk (ANO). „V Kolíně bude otevřeno v sobotu od 7.00 do 12.00 hodin – a v Kutné Hoře v neděli od 7.00 do 12.00 hodin,“ upřesnil.