Konečně dobrá zpráva. Po epidemii koronaviru, povodních a vlnách propouštění nejen v IT firmě Okin, ale v i jiných profesích, přichází zpráva zcela opačného ražení. Ostrava definitivně dotáhla do konce prodej opravárenské firmy Ekova Electric, kterou ve středu po podpisu smluv koupila skupina Škoda Transportation.

DŮVODY PRODEJE

„Trvalou udržitelností firmy Ekova jsme se zabývali několik let. Za dobu mého nepříliš dlouhého primátorování je v Ekově už třetí vedení, přesto firma nenaplňuje předpoklady a kapacity, které má. Okolnosti, za kterých firma v roce 2011 vznikala, se z mého pohledu jeví jako čirý podnikatelský romantismus,“ okomentoval dlouhodobou snahu o prodej městské firmy primátor Ostravy Tomáš Macura.

„Dlouhodobě jsme v Ekově měli problém udržet konkurenceschopnost, ze všech analýz nejlépe vycházela varianta vstupu strategického investora. Získáváme tímto nejen kupní cenu, ale i budoucnost pro Ekovu – kapacita výroby tam dosáhne nových rozměrů,“ doplnil ředitel Dopravního podniku Ostrava (DPO) Daniel Morys.

SVĚTLÁ BUDOUCNOST

Škoda Transportation skutečně plánuje Ekovu začlenit mezi své stěžejní značky, dokonce se tam mají opravovat i některé pražské tramvaje. V Ostravě chce totiž nový vlastník vybudovat své kompetenční centrum zaměřené opravy, modernizace a výrobu tramvají, v čemž bude hrát Ekova klíčovou roli. Ve velké míře má také pokračovat spolupráce s DPO.

CO BUDE NÁSLEDOVAT?

„Během jednoho roku si musíme Ekovu připravit pro plnění nasmlouvaných zakázek. Do Ekovy musíme také investovat, aby firma byla provozuschopná, celkově to bude 300 milionů korun, a to zejména do rozšíření kolejových stání. Prioritou číslo jedna je nová střecha,“ uvedl Martin Bednarz, který zodpovídá za integraci Ekovy Electric do Škody Transportation a nyní v Ostravě předsedá představenstvu další tamní firmy Škoda Vagonka.

Sdělil také, že nový vlastník bude připravovat nábor nových zaměstnanců do Ekovy. „Jen tak provoz kapacitně zvládneme. Budeme potřebovat minimálně sto nových lidí, pro rozjetí určitě dvou-, možná až třísměnného provozu.“

ZA KOLIK

„Díky odbornosti a dlouholetým zkušenostem zaměstnanců zde budeme provádět i výrobu nových tramvají, elektrobusů či trolejbusů pro současné i budoucí zákazníky skupiny Škoda,“ shrnul vše podstatné prezident skupiny Škoda Transportation Petr Brzezina.

Za kolik Ekovu Škoda Transportation koupila ještě není jisté, nabídková kupní cena je nyní 416 milionů korun. K samotnému převodu stoprocentního podílu ve firmě dojde v příštím roce. „U nabídkové kupní ceny je několik korekčních položek, které mohou jít oběma směry nahoru i dolů, ale nemělo by se stát, že by náš dopravní podnik za Ekovu vyinkasoval méně než 330 milionů korun,“ vysvětlil primátor Tomáš Macura.