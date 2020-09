Ve svém voze na lince 1 v pátek vylepil upozornění, aby cestující opatření ignorovali. Snímky začaly ihned kolovat sociálními sítěmi.

„Dispečink vyzval řidiče, aby tyto informace odstranil, což okamžitě učinil. Dostal napomenutí a o případném dalším postihu se ještě rozhodne,“ popsala závěry rebelie mluvčí dopravce Hana Tomaštíková.

Všimli jste si jeho textu, nebo máte rovnou snímek této výzvy? Napište nám na e-mail webeditori.jm@denik.cz. Děkujeme!



Jinak podle ní cestující i řidiči v Brně vládní nařízení dodržují. Potvrzují to i brněnští strážníci.

„Když už někdo na stanoveném místě roušku nemá, zpravidla je to opomenutí a strážníkům se za chybu i omluví. To byl i případ mladé ženy, která jela na Vinohradech hromadnou dopravou bez roušky. Jelikož se jí to podle našich záznamů stalo poprvé, hlídka záležitost uzavřela domluvou,“ řekl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

V poslední době nešlo o jediný vzdor řidiče brněnské MHD. Před pár týdny odmítl šofér autobusu jezdit s volební reklamou jedné z kanidujících stran, která jej a jeho děti urážela svým obsahem a textem "zdravé školství bez inkluze".