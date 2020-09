První hřiště na světě pro stone balancing nebo-li vyvažování kamenů vyrostlo v Krkonoších v idylickém prostředí lesní plovárny Retropark Sejfy v Mladých Bukách.

Pokřtěno! První hřiště na světě pro stone balancing nebo-li vyvažování kamenů bylo v sobotu otevřeno u lesní plovárny Retropark Sejfy v Mladých Bukách. | Foto: Miloš Šálek

Naštvalo je, že jsou spojováni se stavěním komínků a věžiček z kamenů v okolí Sněžky a na dalších místech Krkonoš. Proto se rozhodli, že jako první na světě postaví speciální hřiště pro stone balancing. Během tří měsíců letošního roku tento plán zrealizovali čeští průkopníci vyvažování kamenů Rudolf Novák a Jan Macek z Trutnova, balancéři z umělecké skupiny Zkamenělí. Ideu nosili v hlavě tři roky. „Je to první hřiště pro vyvažování kamenů na světě. Vzniklo jako reakce na to, že jsme spojovaní s komínkováním kamenů na hřebenech Krkonoš a v korytech řek,“ říká Jan Macek. „Lidé nás začali spojovat s tím, co se děje v Krkonošském národním parku. Hodně nás to štvalo a přemýšleli jsme, jakým způsobem odpovědět. Proto nás napadlo vybudovat hřiště, kde budou ideální podmínky, jak začít balancovat,“ přibližuje Novák.