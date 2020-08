Jarmila Mucha Plocková zdůrazňuje, že zámek v Moravském Krumlově, kam chce vedení města plátna dočasně umístit, je na seznamu ohrožených památek. „Jeho celková plánovaná rekonstrukce potrvá přibližně pět let. Z pohledu památkářů, z pohledu pojistného ale i stavebně odborného je rizikové umístit dílo několikamiliardové hodnoty do místností, které jsou v těsné blízkosti stavebních prací. Nedávná smutná zkušenost s požárem v muzeu Medy Mládkové, ale i s poničením pařížské katedrály Nôtre Dame dávají těmto obávám za pravdu,“ řekla Deníku Rovnost architektka Plocková.

Moravskokrumlovský starosta Tomáš Třetina tvrdí, že radnice dělá pro bezpečí pláten maximum. „Všechny zámecké prostory se připravují v souladu s metodikou uchování předmětů kulturní povahy ICOM. Sbírky, které budou vystaveny na zámku, budou v naprostém bezpečí,“ reagoval Třetina.

Plocková navíc zdůrazňuje, že mnozí novináři a bohužel i zastupitelé Moravského Krumlova i Prahy špatně interpretují otázku dočasného umístění pláten. „Umístění Slovanské epopeje na Zbraslavský zámek, stejně tak i v Moravském Krumlově, je umístěním dočasným. Tedy po dobu, než Praha rozhodne o objektu novém či zrekonstruovaném na území hlavního města,“ upozornila Plocková.

Zámek na Zbraslavi bude podle Plockové od srpna pro Epopej plně k dispozici. „Již nyní splňuje všechna bezpečnostní kritéria včetně technického výstavního komfortu. Nachází se na území Prahy, čímž by byla splněna Muchova darovací podmínka městu Praze,“ naznačila Plocková.

Starosta Třetina tvrdí, za snahou získat Epopej pro Prahu je jen podnikatelský záměr. „Jde o snahu na plátnech vydělat pro určitou skupinu lidí. My Epopej vnímáme jako součást genia loci našeho města, nikoli jako byznys,“ naznačil Třetina. „Plátna u nás vždy byla v bezpečí, starali jsme se o ně s láskou. Současné snahy lidí z Prahy vyvolat kolem Epopje novou debatu mají za cíl vrátit vše zpátky a založit si na tom svůj byznys,“ dodal starosta.

Vedení Moravského Krumlova se o návrat Slovanské epopeje dlouhodobě snaží. Přitom ještě loni nebylo vůbec jasné, jestli tomu tak bude. Zásadním se stalo rozhodnutí pražských zastupitelů loni v říjnu. Zápůjčku do Moravského Krumlova na pětileté období schválilo šestatřicet z osmapadesáti pražských komunálních politiků.

Slovanská epopej



Plátna Alfons Mucha dokončil roku 1928.

Od roku 1943 byla na zámku ve Slatiňanech.

V 50. letech je převezli do Moravského Krumlova, kde byla k vidění od roku 1963 do roku 2011.

V letech 2012–2016 byly obrazy ve Veletržním paláci.

V roce 2017 byly v Tokiu.

V roce 2018 vystavili několik pláten v Brně na Festivalu RE:PUBLIKA.

Nyní jsou v depozitáři.

17. 10. 2019 pražští zastupitelé odhasovali zápůjčku pláten do Moravského Krumlova na 5 let.