K uvítací řeči muže z parkoviště na vysvětlenou tolik: skiareál ve Szczyrku nedaleko města Bielsko-Biala patří slovenské firmě Tatra Mountain Resort (TMR), která jich provozuje několik dalších na Slovensku, v Česku, Polsku a Rakousku.

Obě parkoviště u spodní stanice lanové dráhy Gondola Szczyrk, od které jsme asi 100 metrů, jsou totiž plná. Není divu. Lyžaři nejen z Polska i Česka jsou natěšení, naposledy se mohlo lyžovat loni 28. prosince. Kdo dal na doporučení z webu a facebooku a koupil si skipas přes internet, určitě neprohloupil.

Češi lyžují v Polsku. Co jiného jim zbývá…

Protože v Česku jsou sjezdovky stále uzavřené, možnost zalyžovat si v Polsku využívají i čeští lyžaři, nejčastěji ti z příhraničí a z Ostravska. Na parkovišti převažují české značky z Moravskoslezského kraje, výjimkou ale nebyly brněnské či z kraje Olomouckého. Češi mohou do Polska na 12 hodin bez nutnosti podrobit se testu na koronavirus.

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Pan Tomáš s dcerou přijeli až z Litovle. „Vstávali jsme v půl šesté a přijeli jsme na otočku. Jeli jsme asi dvě hodiny, pohoda. Je ale hrozná zima, dcera je úplně zmrzlá. Jedeme dolů, posadím ji do auta a nechám rozmrznout,“ svěřil se sympatický čtyřicátník.

Podívejte se na videopohlednici ze skiareál ve Szczyrku

Pan Janusz Pawlas z Havířova letos s rodinou vyrazil na první letošní lyžovačku. „Dozvěděli jsme se o tom z polské televize, že to pouštějí a tak jsme to přijeli vyzkoušet. Máme skipas na celý den. Sice je tu dost lidí, ale je to moc pěkný areál, nejsme tu poprvé,“ prozradil Pawlas.

Nejmodernější skiareál v Polsku

Dalo se čekat, že lyžařů dorazí první den hodně, ale to není problém, středisko má velkou kapacitu, na množství lyžařů jsou tady zvyklí. Až vyjedeme kabinovou lanovkou do stanice Hala Skrzyczeńska ve výšce 1000 metrů, davy lyžařů se rozmělní po kopcích. Loni postavenou moderní šestisedačkou se dá jet ještě výš na Zbojnickou Kopu, anebo po červené či několika modrých sjezdovkách dolů na Solisko. Odtud se dá opět sedačkou vrátit zpět, anebo se vydat do další části areálu na Střední Vrch, kam míří další šestisedačka s modrou bublinou.

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Dohromady má tento areál Szczyrk Mountain Resort okolo 20 kilometrů sjezdovek, všechny sjezdovky a lanovky jsou propojené a na všechny platí jeden skipas - GoPass.

Když k tomu připočítáme ještě Beskydskou Sport Arénu a Centrální středisko sportu, dopočítáme se šesti sedačkových lanovek, jedné kabinové, několika dalších vleků a celkem 40 kilometrů sjezdovek.

Dostatek sněhu, všechno jezdí

„Otevíráme po šestitýdenní přestávce a jsme rádi, že dorazili také lyžaři. Máme tu zimu, jaká dlouho nebyla. Na sjezdovkách je 80 centimetrů až metr sněhu. Navíc průběžně sněží a díky mrazu můžeme i dosněžovat pomocí děl,“ vysvětluje Michał Słowioczek, marketingový a obchodní manažer střediska Szczyrk Mountain Resort.

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Dodal, že provozovatel areálu striktně dbá na dodržování hygienických opatření kvůli koronaviru. „Vše děláme podle daných hygienických pravidel, aby jízda v kabině i na sedačce byla bezpečná. Lyžaři musejí mít na ústech roušky, do kabiny pro osm mohou jen čtyři lidé. V bufetech je možné se občerstvit, ale teplé nápoje jsou pouze s sebou,“ dodává Słowioczek.

Lanovky se standardně spouštějí v půl deváté ráno, na sjezdovce pod gondolou je od 18 do 21 hodin i večerní lyžování. Od soboty funguje servis, půjčovna lyžařského vybavení a lyžařská škola pro dospělé i děti.

Otevřeno na zkoušku

Rodina paní Agnieszky přijela lyžovat až od Baltu, z Gdaňsku.

„Udělali jsme si prodloužený víkend, školní prázdniny nám letos už skončily. Nejsme tady poprvé, moc se nám ten areál líbí, ale dnes je dost zima,“ říká paní Agnieszka a v rukou drží pohár s horkým čajem. A to stála v dolní stanici, kde bylo deset pod nulou. Nahoře bylo ještě o pět méně, ale pocitově okolo mínus dvaceti. Bez sluníčka, fakt zima.

Jak připomněl marketingový manažer střediska, v provozu jsou díky skvělým sněhovým podmínkám všechny lanovky i vleky. Sezona tu trvá obvykle do konce března. „Hodně ale záleží, jaké je počasí, jaké jsou teploty, jak se nám ke konci sezony daří dosněžit sjezdovky. Doufáme, že nám vláda dovolí fungovat právě do konce sezony,“ říká Michał Słowioczek.

Včerejší páteční otevření skiareálů v Polsku má jednu podmínku. V provozu budou dva týdny a poté vláda na základě aktuální epidemiologické situace rozhodne, zda je nechá nadále otevřené, anebo ne. V Polsku už jsou také od 1. února otevřená muzea, galerie a hotely, na rozdíl od restaurací, které jsou otevřené jen týden.

K TÉMATU

Parkoviště u domu je v zimě zlatý důl aneb do Polska na skvělé gruzínské knedlíky

Lyžařský resort Szczyrk Mountain Resort, 12. února 2021 v Szczyrk, Polsko. Od 12. února budou v Polsku s omezenou kapacitou po dobu dvou týdnů podmíněně otevřeny hotely, kina, divadla, filharmonické sály a opery, bazény a sjezdovky.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň„Je sice hrozná zima, ale dnes je hodně lyžařů, takže bude kšeft,“ říká bez obalu pětatřicetiletý Lukasz Buczek. A má pravdu. Kromě nás parkuje na jeho zahradě v 10 dopoledne dalších pět aut jejich posádky se obouvají do lyžáků a s lyžemi vyrážejí směr asi 100 vzdálené stanice kabinové lanovky. Za auto chce Lukasz 10 zlotých, tedy asi 60 korun, což je na celý den velmi přijatelná cena.



Podobně jako on si pronájmem parkovacích míst pro auta lyžařů přivydělává asi dvacítka majitelů domů a zahrad ležících poblíž spodních stanic lanovek ve Szczyrku.



„V tom domě bydlím a parkoviště pronajímám čtvrtým rokem. Vlastně od doby, co tu postavili tu gondolu. Do té doby tu bylo jen pole a louka. Pak přišli Slováci, vykácely stromy, zabetonovali patky a vztyčili sloupy. Začali v květnu a prosinci to otvírali,“ vzpomíná Lukasz na rychlost, s jakou firma, která vlastní známé skiareály na Slovensku, v Česku, Rakousku a tento polský, postavila novou lanovku a celý zastaralý areál zmodernizovala.



Szczyrk Mountain Resort je dnes největší a nejmodernější ski areál v celém Polsku. Vybavení si nezadá v leckterým lyžařským Lyžařský resort Szczyrk Mountain Resort, 12. února 2021 v Szczyrk, Polsko. Od 12. února budou v Polsku s omezenou kapacitou po dobu dvou týdnů podmíněně otevřeny hotely, kina, divadla, filharmonické sály a opery, bazény a sjezdovky.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň střediskem v Alpách. Do Szcyrku proto jezdí lyžovat lidé z celého Polska. A objevili jej už i Češi a Slováci.



A díky tomu má mnoho místních také práci v hotelech, restauracích a dalších službách. Stejně tak Lukasz. „Samozřejmě, je to zimní záležitost a většinou jen o víkendech nebo jarních prázdninách. Přes týden většinou stačí ta velká parkoviště. Ale i tak se vyplatí tady mrznout,“ říká s potutelným úsměvem Lukasz Buczek.



Pro ty, kdo se cestou zpět k české hranici do Chotěbuzi vydají přes Wislu a ne po dálnici přes Bielsko, mám tip na občerstvení. Asi tři kilometry nad Szczyrkem je v prudké zatáčce parkoviště a na něm stojí auto s pojízdným občerstvením. Gruzínské speciality, je napsáno na kapotě. Majitel je ale Ukrajinec žijící v Polsku a nabídne vám teplé, slané i sladké dobroty. Buchty, koblihy, koláče s ovocem a medem anebo chinkali, gruzínské knedlíky s masem. Mimochodem vynikající.



„Máme dole v Bystré pekárnu a restauraci. Tu teď ale máme zavřenou, tak prodávám takto. A lidí se tu zastaví dost, nestěžuju si,“ říká Hrihorij. Když nemáte zloté, koruny nebere. Můžete u něj ale bez problémů platit kartou.