Hodně dlouhou a bujarou noc nejspíš očekávali účastníci party, která s konala v noci na sobotu v tajně otevřeném klubu v Anenské ulici nedaleko Karlova mostu. Na akci se delší dobu svolávali přes sociální sítě, ke vstupu potřebovali podle serveru tn.cz znát heslo.

Zábava v barech - ilustrčaní foto. | Foto: Shutterstock

Akce měla původně trvat zhruba do čtyř hodin ráno, ale policisté byli jiného názoru. Kolem půlnoci jich několik desítek do klubu vtrhlo a bylo po zábavě. "Jelikož byl podnik zavřený a na výzvy nikdo nereagoval, musel být do něj proveden násilný vstup," informoval mluvčí pražské policie Jan Daněk o použití beranidla.