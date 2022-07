„Jestli je v tomto možné žít plnohodnotný život?“ pochybuje u tohoto, ale především u nejproblematičtějšího domu za rohem jednatel autoservisu Milan Krejčí.

Nedobrá adresa: Katastrofa, hrůza, říká o životě v Janově řada tamních obyvatel

Dům, rovněž psaný na Dlouhé, nemá vchodové dveře, omítka je stará, stav oken i balkonů se různí. Ve všední den dopoledne při návštěvě reportéra Deníku občas někdo vejde dovnitř, sem tam někdo vykoukne z okna. Venku občas projdou malé děti. Za domem je velký, nechvalně známý dvůr společný pro celý blok, ze kterého dříve vyváželi ohromné množství odpadu. I teď jsou tu odpadky a dvůr je zarostlý trávou a křovím, podle všeho je to ráj přerostlých hlodavců. Hned vedle domu je malý domeček psaný na jiného majitele. Je zjevně ohořelý, před ním je skládka.

„Jezdí sem hasiči, hoří tu každých 14 dní,“ popisuje vedoucí autoservisu Tomáš Růžička.

Ten se nepozastavuje jen nad tím, v jakých bezpečnostních a hygienických podmínkách tu lidé včetně nejmenších dětí žijí. Ukazuje na plot, za kterým je autoservis. „Plot byl už třikrát kompletně měněný. Občas k nám lítají i kameny,“ popisuje Růžička. Lidé z autoservisu byli už dříve u jednání s Dlouhým na půdě magistrátu i městského obvodu. „Argumentuje, že nemá zodpovědnost za lidi, kteří bydlí v jeho baráku. Že je to chyba systému,“ shrnuje jednatel autoservisu přístup majitele domů.

Čtyři roky, nebo osm let?

Martin Dlouhý na výtky do telefonu říká, že když dotyčný problematický dům kupoval, vypadal o 50 procent hůř. Není si ale schopný vybavit, kdy to vlastně bylo. Jednou říká čtyři roky, podruhé osm let. Podle lidí, kteří jsou s děním v lokalitě dlouhodobě seznámeni, i podle jedné z podnájemnic, kterou Deník oslovil, má ale dům ve skutečnosti už přes deset let. Místní z okna dvou neopravených domů psaných na Dlouhého a jeho manželku redaktorovi prozrazují, že za byty tu platí bez energií kolem osm tisíc korun měsíčně. O podobných částkách mluví i Dlouhý, kterému přijdou morální.

Ústí zvedlo ze židlí šokující video. Děti v Mojžíři kopou do seniorky

A to zejména s ohledem na výši údajných doprovodných výloh. „Ten byt stojí enormně větší náklady než běžný byt, kde se nevyměňuje záchod dvakrát do roka,“ říká Dlouhý a tvrdí, že se tady také dvakrát do roka maluje, každý rok opravují vnitřní chodby, protože podnájemníci rozšťourají fasády, a jednou za rok vyměňují kompletně rozbité kuchyňské linky. Do svých nemovitostí prý Dlouhý dvakrát až třikrát týdně jezdí. Opakované žádosti, ať s sebou při nějaké návštěvě vezme dovnitř reportéra Deníku, aby se o jeho péči přesvědčil, ale majitel odmítá s odkazem na to, že to podnájemníci nechtějí.

Z komunikace s Dlouhým vyplývá, že by spíš než kritiku čekal pozitivní společenské ohodnocení. „Je to speciální typ lidí, který v podstatě nikdo nechce. Samo město, městský obvod mi je tam dává, tak asi takový obchodník s chudobou nebudu. Kdyby cena byla neakceptovatelná, tak mi je tam nebudou dávat,“ dodává Dlouhý.

Bydlení pro neubytovatelné

Místostarosta obvodu Ústí nad Labem-město Karel Karika (Piráti) potvrzuje, že zaměstnanci sociálního odboru s Dlouhým spolupracují. „Oni jsou rádi, že ubytovává lidi, kteří jsou jinak neubytovatelní,“ říká Karika.

Poslankyně Eva Fialová (ANO) oblast před několika lety monitorovala jako asistentka tehdejšího náměstka primátorky. „Řešil se tam dlouhá léta vytékající odpad z nemovitosti na dvůr do vnitrobloku, který způsoboval zapáchání odpadků,“ vzpomíná politička. „Teď to není v tak dezolátním stavu, ale nějaký odpad tam stále je,“ dodává Fialová s tím, že se sem občas zajede podívat.

Začala demolice domů v ústecké Matiční. Do měsíce zmizí ze světa

Také ona připomíná, že v bloku Sklářská/U Jeslí končívají osoby, které skoro nikde jinde ubytovatelné nejsou. Obecně k situaci v celém bloku politička doplňuje, že jí tu vadí děti běhající bezprizorně kolem, neexistující noční klid a ničení majetku podnikatelů. Fialová se podobně jako lidé z autoservisu pozastavuje nad tím, že se na situaci může podílet člověk ze sociální sféry.

„Měl by vědět, že nad těmito lidmi musí být dohled a pravidelná kontrola. Měl by se chodit ptát, v čem je problém, a snažit se udržovat občanské soužití,“ uvažuje politička.