Budoucnost kolonie je pro tamní obyvatele stále téma číslo jedna, a také proto už vyhledali služby právníka, od kterého chtějí mimo jiné vědět, na co se mají připravit a jak nejlépe hájit svá nájemnická práva.

To vše poté, co zástupci společnosti Heimstaden, která vlastní desítky tisíc nemovitostí napříč regionem Karvinska a na Ostravsku, před pár týdny oficiálně oznámili, že se plánuje revitalizace všech nemovitostí se starých hornických koloniích na celém Karvinsku a v Ostravě.

„Pro všechny je to šok, mnozí nevědí, co mají dělat. I proto jsem se nabídla,že jim zprostředkuji schůzku s advokátem, aby jim poradil, jak mají v okamžiku, kdy je zástupci Heimstaden osloví, postupovat,“ říká Šárka Venglářová, která sice přímo v kolonii nebydlí, ale má tam rodinu a příbuzné. „Nabídla jsme se, že jim v tomto budu nápomocna,“ říká žena, která je pro ně v tuto chvíli tím, kdo poradí a poskytne potřebné informace či radu.

Podle ní je třeba, aby lidé byli v okamžiku, kdy je osloví zástupci pronajímatele, připraveni, měli potřebné dokumenty a znali svá nájemnická práva.

„Také je nabádám, aby sepsali, co všechno v domech modernizovali a vyměnili, samozřejmě to, co bylo je důležité pro určitý standard bydlení, protože předchozí majitelé nemovitostí se do investic příliš nehrnuli. Lidé tak proinvestovali spousty peněz, a to by měl majitel nemovitostí zohlednit a nějak to lidem kompenzovat,“ říká Šárka Venglářová.

Říká také, že chce v nejbližší době zjistit, kdo všechno vlastní pozemky pod nemovitostmi v tamní kolonii.

Advokát Martin Horách, který se před zhruba dvěma týdny osobně setkal s nájemníky přímo v Doubravě, říká, že schůzka byla informativní a že zatím nikoho z nich nezastupuje. „Zatím se nic neděje, počkáme, s čím přijdou zástupci firmy Heimstaden. Každopádně budu chtít vidět všechny nájemní smlouvy. Ty, kdo byli na té schůzce, jsem seznámil s tím, jaká mají jako nájemníci práva a zdůraznil jim, že by měli držet pospolu,“ řekl Deníku Martin Horák.

Také prý lidem doporučil, aby dle Zákona č. 106 o svobodném přístupu k informací podali třeba jednou za měsíc na obec dotaz, zda tam někdo nepodal nějakou žádost, zda se zástupci obce v té věci už někdo jednal a podobně. „Prostě proto, aby byli v obraze,“ dodal advokát.

Ne všechny domky půjdou k zemi

V polovině září pronikly na veřejnost informace, že vlastník nemovitostí v bývalých hornických koloniích plánuje v příštích sedmi letech revitalizaci těchto lokalit. Nejprve prý chce detailně zmapovat stav všech nemovitostí a poté rozhodnout, které bude nutné zbourat a na jejich místě postavit domky nové. Ty, které jsou v dobrém stavu, se prý bourat nebudou.

„Každopádně ve většině případ bude muset dojít k takovému zásahu, u kterého není možné ponechat nájemníka na místě. V případech, kdy budeme s domem muset něco dělat, tak nájemníkovi nabídneme buď náhradní bydlení, které si vybere z našeho portfolia, nebo rovnou nové bydlení v domech, které postavíme v rámci pilotního projektu. Pokud budeme někoho muset vystěhovat, samozřejmě mu nabídneme náhradní bydlení, to nám nařizuje zákon,“ řekl v půli září v rozhovoru pro Deník generální ředitel společnosti Heimstaden Jan Rafaj.

Dodal, že příští rok chtějí postavit první, tzv. pilotní domy. „Starousedlíky z Doubravy, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou, mohu uklidnit, že nejméně příští rok jejich domy rozhodně demolovat nebudeme,“ vzkázal.

Zástupci společnosti Heimstaden chtějí v první fázi jednat pouze s vedením radnice v Doubravě, a někdy v listopadu představit své záměry s vizualizací a etapizovat postup prací. Až bude aktuální, budou prý s každým konkrétním nájemníkem jednat osobně.