"Když sleduji počet nakažených z této kauzy, připadá mi divné, že bych byla přenašečem nákazy pouze já. Rozhodně jsem se nepotkala s každým člověkem, který tam ten večer byl," uvedla v rozhovoru. "Je to neštěstí, které si budeme všichni dlouho pamatovat. Kdyby mi někdo ukázal, co bude následovat po večírku, nikam bych nešla a ten večer bych si rozhodně odpustila," zdůraznila.

Do klubu šla s několika přáteli. "Někteří také psali, že jsem byla najmutou společnicí a s chlapci prováděla různé techtle mechtle. To taky není pravda. Asi hodně lidí zklamu, ale nic takového se nedělo," poznamenala.

Následující den po návštěvě klubu se necítila dobře, dostala horečku a zimnici, ještě ten den se na své náklady nechala otestovat na koronavirus. Test byl pozitivní, ihned podle svých slov kontaktovala hygienickou stanici. "Požadovali po mně seznam osob, se kterými jsem přišla do kontaktu. Jelikož jsem reálně znala asi pět kontaktů, zbytek lidí, kteří tam s námi byli, jsem si dohledala. Kvůli tomu jsem tedy bohužel nezůstala anonymní," dodala.

Oporou mi byli blízcí

Na sociálních sítích se poté stala terčem slovních útoků i výhrůžek. "Chápu, že na mě byli lidé naštvaní. Přišli kvůli tomu o sportovní přípravy, o příjem, dovolenou a další věci. Ale přece jenom, když se jde někdo bavit do klubu, uzavřeného prostoru, kde nikdo nemá roušku a kvůli hlasité hudbě se tam návštěvníci navzájem překřikují, musí počítat s tím, že by se tam mohl eventuálně nakazit. Ale i přes to mě překvapilo, kolik lidí dokáže být až nenávistných," uvedla. Někteří lidé jí psali ironické či hanlivé komentáře, jiní ji vyhrožovali, že ji pobodají nebo rozbijí hlavu.

Její blízcí ale podle dívky reagovali na situaci dobře a byli jí oporou, i když sami byli mezi nakaženými. "Nejsem žádný zločinec a celá situace mě mrzí. Celé to bylo jedno velké neštěstí," uzavřela dívka.

Klub se stal ohniskem nákazy v hlavním městě a rozšířil se z něj i do některých dalších regionů. V souvislosti s ním hygienici evidují nejméně 165 nakažených. V Praze nyní platí povinnost nosit roušky v metru, v nemocnicích a nepobytových zdravotnických zařízeních, jako jsou lékárny nebo čekárny u lékaře.