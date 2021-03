Saša má vrozenou dětskou mozkovou obrnu. Má omezený pohyb, je schopen chodit pouze s chodítkem. Byl dlouho v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch, teď už je už čtrnáct let v DOZP Osek u Strakonic.

„Každý druhý víkend jsme si pro něj jezdili, vždy v pátek jsme ho přivezli domů a v neděli večer ho vozili zpět. Trávil s námi Vánoce, všechny svátky, dovolené, jezdil domů na prázdniny. Byli jsme na to zvyklí, že se vídáme pravidelně,“ uvedla Klokanová s tím, že rok s covidem ale všechno změnil.

Vloni Sašu rodina neviděla od jara do července, pak byl doma na prázdninách a od srpna doma nebyl. „To už je sedm měsíců. Za tu dobu jsme ho viděli jen dvakrát, při dvou půlhodinových návštěvách s respirátorem na ústech. Smí tam navíc jen dva lidé, takže jsem jela jednou s přítelem Václavem a jednou se synem Pavlem, který chtěl samozřejmě bratra také vidět, mají se hodně rádi,“ popsala Sašova matka s tím, že jednou sice byla možnost vzít si syna domů, ale nechtěla riskovat nákazu covidem.

V ohrožení by byl Alexandr i ona s přítelem, který má Crohnovu chorobu. „Syn vzhledem ke svému handicapu čas nevnímá, ale jako matka to na něm poznám. Radost v očích, když nás uviděl, když jsme přijeli… To je něco neskutečně hezkého, když se můžeme vidět, ale ta chvilka nestačí,“ posteskla si. DOZP vinu nedává, chápe, že jinak jednat nemůže. „Hned, jak bude první možnost vzít si ho domů, startujeme auto a jedeme pro něj,“ uzavřela.

Stýská se všem

Aktuálně jsou v DOZP Osek zakázány nejen odjezdy, ale i návštěvy, neboť se tam vyskytl covid-19. Podle ředitele Jana Hájka nesou klienti domova opatření, která jsou nutná, těžce. „Ptají se, kdy už to skončí, kdy už bude vše v uvozovkách normální, kdy budou moci se navštěvovat a setkávat se nejen s rodiči, ale i jinými domovy, s nimiž děláme společné akce,“ řekl Deníku Hájek.

„Klienti, kteří byli zvyklí na rodinný kontakt, izolaci nesou velmi těžce. Na některých se to podepisuje i zdravotně,“ potvrdila ředitelka DOZP Bystřice nad Úhlavou na Klatovsku Kateřina Šimková.

Dodala, že zařízení hledá všechny cesty, jak oběma stranám pomoci. Když to jde, konají se kontaktní i bezkontaktní návštěvy, klienti a jejich blízcí se mohou spojit pomocí moderní techniky, např. přes Skype, zatelefonovat si. A samozřejmě se pracovníci snaží co nejvíce zpestřit život v domově.