„Šlo o brutální napadení poté, co naši strážci muže jen slovně upozornili, že se nacházejí mimo značené cesty. S takovým případem jsme se ještě nesetkali,“ řekl Deníku mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.

Policie, která útok šetří, je na slovo zatím skoupá. Potvrdila jen, že k napadení došlo. Podle informací Deníku v místě pod Malým Špičákem udeřil jeden ze skialpinistů 57letého strážce lyží do hlavy a když oba upadli, kopal do něj lyžařskými botami. V následné mele byl zraněn i druhý, 45letý strážce. Na pomoc jim přijela Horská služba Šumava.

„Strážce jsme ošetřili a poté jsme zajistili jejich transport k vozu na Špičáckém sedle. Jeden utrpěl vážné poranění hlavy, k dalším zraněním se nebudu blíže vyjadřovat,“ uvedl náčelník Horské služby Šumava Michal Janďura. „Oba byli ošetřeni v Klatovské nemocnici a jsou v pracovní neschopnosti,“ doplnil Dvořák.

„Policie případ dále prověřuje, právní kvalifikace bude stanovena na základě zjištěných skutečností,“ uvedla bez bližších podrobností Dana Ladmanová z klatovské policie. K útočníkům se vyjádřit nechtěla, podle informací Deníku ale policie zná jejich totožnost, má jít o dva muže s bydlištěm na Šumavě. Hrozí jim trestní stíhání a následně soud pro násilí proti úřední osobě.

Obdobný útok proběhl i loni

Podobně razantní útok na strážce NP Šumava se odehrál naposledy vloni v létě, kdy třiapadesátiletý ochránce přírody kontroloval území okolo Černého jezera, kam je vstup zakázán. Uviděl tři cizince. Když mu neukázali doklady, řekl, že na místo přivolá policejní hlídku, a vytočil telefonní číslo na obvodní oddělení. Jeden z mužů poté do strážce strčil a následně ho odhodil až do jezera. Němci pak pokračovali směrem na Bílou Strž.

Strážce po vylezení z vody přivolal policisty a za skupinkou se opět vydal. Stejný muž jako v prvním případě ale uchopil do ruky klacek, přistoupil k němu a pak ho udeřil hlavou do čela. Skupina poté odešla směrem ke státní hranici se SRN. Značně otřesený strážce vzdal pronásledování a vyčkal na pomoc. Pak byl převezen do nemocnice. Pachatele se vypátrat nepodařilo.

„V minulých letech došlo nad Plešným jezerem také k fyzické potyčce mezi strážci parku a rakouskými skialpinisty, která ale nebyla tak brutální,“ připomněl Dvořák. Doplnil, že agresivita turistů vůči ochráncům přírody roste, a to jak slovní, tak fyzická.