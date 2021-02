Lidé z Bratrské ulice se stali svědky vyřizování účtů dvou znesvářených rodin olašských Romů už loni v létě. Za hlasitého křiku, který se nesl celou ulicí, létaly z okna nejrůznější předměty - váleček na nudle nebo palička na maso, které poničily i zaparkovaná auta. Rozbité bylo i sklo na vstupních dveřích.

Policie tehdy s ohledem na věk pachatelů věc odložila. „Na stejném místě a ve stejnou dobu došlo i ke slovnímu sporu a výhrůžkám mezi dvěma muži. Jejich jednání bylo kvalifikováno jako přestupek proti občanskému soužití a spisový materiál byl postoupen správnímu orgánu,“ shrnula mluvčí přerovské policie Miluše Zajícová.

Řev, špína a návštěvy policie

Spory mezi znesvářenými rodinami sice loni v létě po zásahu olašského krále utichly, v posledních týdnech je ale v Bratrské ulici zase rušno.

„Denně slyšíme řev, mlácení nebo běhání po schodech - a to jak dětí, tak i dospělých. Dvakrát až třikrát do týdne tu máme policii. Je covidové období, lidé jsou doma, někdo byl nemocný nebo v karanténě, jiný zase na home office – tady se ale nedá normálně žít. My na rozdíl od nich musíme ráno v 5 hodin vstávat a jít do práce, protože splácíme byty, které máme pod hypotékou. Oni mají samozřejmě nájem placený sociálkou – a tak si to tam patřičně užívají,“ líčí jedna z obyvatelek domu, která si nepřála uvést jméno. Redakce je ale má k dispozici.

Obyvatelé domu v Bratrské ulici už si museli zvyknout na ledasco.

„Dvakrát mi vytopili koupelnu, ale to je to nejmenší. Otevřete dveře a vidíte, že někdo spí na schodech, protože ho nechtěli pustit dovnitř. Když začnou hlasité hádky, slyší to celé okolí. Lidé z protějších domů na ně volají: Běžte už chrápat, my musíme ráno do práce!. I proto se za nás postavili i obyvatelé ostatních domů v naší ulici,“ dodává jiná z místních.

Poničené je i vybavení domu - vchodové dveře nejdou zamykat, špína je na chodbě i na zábradlí.

„Jen minulý týden tady zasahovala policie asi čtyřikrát. Majitelé bytu, kteří byt problémové rodině pronajímají, to ale neřeší,“ stěžuje si Ivana Špunarová z vedlejšího vchodu.

Rodinu olašských Romů redakce Deníku v souvislosti se stížnostmi lidí z okolních bytů kontaktovala, její vyjádření se ji však nepodařilo získat.

Pomůže žaloba?

Společenství vlastníků jednotek vyhledalo právní pomoc, protože se od majitelů bytu nedočkali pomoci.

„Vlastníci bytu - manželé Čechovi - se snažili věc urovnat tím, že za mnou a předsedou Společenství vlastníků jednotek poslali jednoho z členů romské rodiny. Slíbil, že se polepší. Několik dní poté ale následovaly další excesy,“ konstatoval advokát Petr Dutko, který Společenství vlastníků zastupuje. Ten se hodlá s žalobou obrátit na soud.

„Rodina, která má byt v nájmu, porušuje takzvané dobré mravy, kdy obtěžuje ostatní uživatele domu nadměrným hlukem, křikem, hádkami, rvačkami, a to jak v denních tak i nočních hodinách. Zaslal jsem dopis manželům, kteří byt pronajímají, a chtěl s nimi probrat, ať problémové rodině ukončí nájem. Nic takového se ale nestalo,“ řekl.

Vlastníci bytu mají podle něj dvě možnosti - buď neprodloužit potížistům nájem, nebo jej vypovědět.

Podle advokáta Petra Dutka existuje za současné situace jediné řešení.

„Na návrh Společenství vlastníků je možné podat k soudu žalobu na nucený prodej bytové jednotky, jestliže vlastníci i přes písemnou výstrahu porušují své povinnosti tak, že podstatně omezují nebo znemožňují výkon práv ostatních vlastníků. Navrhujeme prodej bytové jednotky, a ať rozhodne v rámci tohoto sporu soud. Nejprve zašleme předžalobní výzvu, a pak samotnou žalobu,“ nastínil další kroky advokát Dutko.

Soudní vykonavatel nebo exekutor může na návrh soudu provést dražbu bytu v rámci exekučního řízení. „V rámci České republiky by to byla zřejmě ojedinělá situace, ale jiná možnost asi není,“ poznamenal.

Primátor: Nemůžeme to řešit za majitele

Manželé Čechovi, kteří byt problémové rodině pronajímají, uvedli, že věc řeší.

„Situaci v Bratrské ulici dlouhodobě a aktivně sledují pan primátor města a náměstek hejtmana pan Zácha. Žádala jsem je několikrát o vyřešení situace ke spokojenosti obyvatel,“ shrnula majitelka bytu Marcela Čechová.

Podle primátora města Petra Měřínského (ANO) končí rodině nájemní smlouva ke 28. únoru.

„Majitelé Čechovi se snaží zbavit vlastní odpovědnosti, kterou za vzniklou situaci mají. Město se snaží pomoci a nabízí alespoň zajištění bydlení pro mladý pár, který v tomto bytě také bydlí. Nicméně nemůžeme řešit problémy za vlastníky bytu,“ konstatoval primátor.

Město nemá v ruce moc nástrojů, jak zabránit tomu, aby k podobnými situacím v budoucnu nedocházelo.

„Jednáme o dalším rozšíření bezdoplatkové zóny - tentokrát na konkrétní objekty, kde jsou problémy s nepřizpůsobivými. V reakci na podněty občanů by se jednalo i o dům v Bratrské ulici, kde dochází k častým zásahům policie,“ uzavřel náměstek přerovského primátora Petr Kouba (ODS).