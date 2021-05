Něžné pohlaví se také mnohem častěji pouští do konverzace v cizím jazyce a jazyky studují pro zábavu a cestování spíše než pro práci. Podívejte se na 5 zajímavostí o jazykovém vzdělávání, které jste doposud netušili.

1) Ženy se jazyky učí lépe a častěji

Dřívější studie vzdělávací agentury Education First provedená v 70 zemích světa odhalila, že ženy jsou oproti mužům obecně lepší v učení se angličtiny jako cizího jazyka. V některých zemích byly dokonce rozdíly mezi muži a ženami v tomto ohledu přímo propastné.

Studie zjistila, že ženy při učení využívají pestřejší škálu strategií, které jim pomáhají například si lépe zapamatovat slovíčka. Ženy se angličtinu jako cizí jazyk rovněž učí častěji než muži, to ale podle odborníků může souviset mimo jiné s přetrvávající genderovou nerovností v mnoha zemích. Ženy jsou genderovými konvencemi „tlačeny“ mnohem více do humanitních oborů, kde je na cizí jazyky kladen větší důraz než kupříkladu na strojírenské a další technické obory, které tradičně „náležejí“ mužům.

2) Ženy se učí jazyky samy pro sebe, muži kvůli práci

Podle průzkumu společnosti MosaLingua, která stojí za stejnojmennou aplikací pro jazykové vzdělávání, se ženy nejčastěji učí cizí jazyky v rámci svého osobního rozvoje (77 % respondentek), pro zábavu nebo cestování (70 %) či pro prostou radost z učení se (62 %). Naproti tomu hlavním důvodem, proč se jazyky učí muži, byla s 45% podílem práce.

3) Děti se snadněji učí výslovnost, dospělí jsou v učení disciplinovanější

Říká se, že děti se cizí jazyk naučí snáze než dospělí. Ačkoliv to není obecně úplně pravda, výzkumy skutečně naznačují, že děti, které se začnou jazyk učit již před pubertou, mají vyšší šanci dosáhnout v něm úrovně srovnatelné s rodilým mluvčím. „Děti obecně lépe přejímají například výslovnost a také jsou více bezprostřední, takže si nedělají těžkou hlavu z množství chyb, které člověk při konverzaci v cizím jazyce během výuky nevyhnutelně dělá. Právě obava ze ‚ztrapnění se‘ chybou často dospělé ve studiu jazyka brzdí,“ říká Kamil Kavečka, majitel online jazykových platforem Teheso.com a Kideo.cz, které se věnují jak výuce angličtiny dětí, tak dospělých.

Dospělí naproti tomu sice o něco hůře přejímají cizí výslovnost, oproti dětem však v učení se jazykům mají jiné výhody: jsou disciplinovanější, trpělivější, po letech studia se již zkrátka umí učit a také už za sebou mají všechny potřebné základy učení se gramatiky jazyka: toho svého mateřského.

4) Muži přistupují k učení se jazyka analyticky, ženy jsou kreativnější

Vědci prokázali, že když se jazyk učí dívky či ženy, jejich mozek ukazuje zvýšenou aktivitu v oblastech, které jsou spojeny se zpracováním jazyka. Mozky chlapců a mužů naopak vykazují zvýšenou aktivitu v částech spojených s funkcí zraku a sluchu.

Zatímco tedy ženský mozek lépe zpracovává abstraktní rovinu jazyka, ten mužský potřebuje oporu zraku a sluchu, protože je orientován více analyticky než ten ženský. Muži se tak nejlépe učí jazyky s oporou psaného textu a mluveného projevu, ženy jsou naopak v učení kreativnější.

5) Ženy se při konverzaci v cizím jazyce méně obávají ztrapnění a motivují je sociální vazby

Ženy platí za upovídanější pohlaví, a tak není divu, že i studie potvrzují, že je u nich čtyřikrát větší pravděpodobnost, že se pustí do konverzace s rodilým mluvčím cizího jazyka. Ženy se také méně starají o to, že by se při konverzaci v cizím jazyce mohly ztrapnit. Pustit se do komunikace s rodilým mluvčím jazyka jsou ženy silněji než muži motivovány příležitostí navázat nové sociální vazby a přátelství.

Lenka Rudišová