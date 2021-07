Na konci června si tak mlékovičtí vyzvedli svůj dáreček a díky projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata se podívali do Safari parku ve Dvoře Králové nad Labem. Od Ježíška si totiž přáli návštěvu Zoo. Chvíli ale trvalo, než počasí, a hlavně koronavirus, takový výlet dovolil. Nakonec ale prodleva stálo za to!

„Přijeli si pro nás do Mlékovic autobusem, odvezli nás do Dvora Králové a v Safari pro nás připravili speciální program. Byl to nejhezčí den za poslední měsíce. Jeli jsme krytým automobilem po Zoo a k tomu jsme mohli nakrmit žirafy. Klientům se výlet moc líbil,“ uvádí shodně pečovatelky Michaela Pazderová a Martina Švolbová, které mlékovické seniory doprovázely.

Když lev zařve, víte, kdo je pánem

Aktuálně jezdí mlékovičtí klienti na výlety často, většinou se ale jedná o výlety do okolí. Dvůr Králové nad Labem byl zatím historicky nejvzdálenější cíl. „Silný zážitek bylo setkání se lvem, když zařve, tak hned víte, kdo je pánem. Žirafu jsem taky nikdy předtím nekrmila a nikdy na to nezapomenu,“ uvádí Bohumila Kalendová.

Předchozí měsíce, doprovázené vládními restrikcemi souvisejícími s pandemií koronaviru, byly pro mnohé ta nejtěžší zkouška. „Komplikace týkající se návštěv trvaly více než šest měsíců. Ale klienti i zaměstnanci to všichni zvládli na jedničku. Pro klienty jsme připravili větší množství terapií a aktivit, které jsme mimo jiné také živě vysílali rodinám. Vždy, jakmile to bylo jen trochu možné, dopřáli jsme našim klientům návštěvy, byť v režimu s přísnějšími opatřeními. Aktuálně jsou až na jedince naši klienti všichni proočkovaní,“ uvádí ředitelka mlékovického domova Andrea Faltysová.

Plány do budoucna

„Dnes přijede do Mlékovic dřevořezbář, který před očima našich klientů dá připravenému kmeni nový tvar a tím i nový život. V srpnu chystáme akci s terapeutickým koněm a skupinou terapeutických psů, kteří pro nás mají připravenou show a přijede i cestovatel, který našim klientům popovídá o svých putováních. Celou akci bude uvádět náš patron, kterým je Karel Voříšek,“ uzavírá ředitelka Faltysová.

Pavel Pechoušek