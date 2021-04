Jakub Otipka, autor projektu Akademie bezpečí, k tomu dodává “Již od počátku koronavirové krize vnímáme, jak silně tato situace negativně ovlivňuje nálady v celé společnosti. Bohužel častým hromosvodem těchto frustrací bývají ty nejohroženější skupiny obyvatel - ženy a děti Nechtěli jsme nadále jen nečinně přihlížet a rozhodli jsme se v rámci kampaně “30ti denní výzva Žij v bezpečí” nabídnout praktickou pomoc všem, kterých se to týká nebo může týkat.”

Podle dat Sociologického ústavu AV Čr z roku 2020 vyplývá, že:

- Až 95% případů domácího násilí zůstává utajeno.

- V době lockdownu počet incidentů domácího násilí vzrostl až o 40%

- Agrese domácího násilí se často ve finále obrací na děti.

Mediální portál idnes.cz následně podle dat z roku 2020 dodává, že:

- Meziročně počet vztahových vražd vzrostl o 65%

- Počet reálných případů meziročně klesá, naopak kibernitické incidenty přibývají

- Počet lidí volající na krizovou linku z důvodu domácího násilí vzrost o 60%



Jakub Otipka se věnuje osobní bezpečnosti téměř 20 let. Během této dlouhé doby prošlo jeho kurzy několik desítek tisíc klientů a to jak z řad široké veřejnosti tak i obětí různých trestných činů. Za tuto dobu se Jakubovi a jeho kolegům podařilo určit nejčastější důvody, které lidi do konfliktů přivádějí nebo jim je znemožňují řešit. Na základě těchto zkušeností vznikl projekt Akademie bezpečí, který má za cíl zvyšovat úroveň bezpečnosti v ČR a popularizovat nejnovější poznatky vědy v tomto oboru.



Obsah celé kampaně vznikl na základě nejčastějších dotazů ze stran účastnic Jakubových kurzů. Pochopení kontextu jednotlivých forem násilí (jako je např. znásilnění, stalking partnerské násilí apod.) a možným řešením budou věnovány pravidelné rozhovory. Skrze instruktážní videa pak budou mít ženy možnost naučit, co dělat když dojde na nejhorší (mj. jak používat pepřový sprej, nevypadat jako snadná oběť apod.). Pro lepší pochopení propojení teorie a praktické aplikovatelnosti se autoři kampaně rozhodli připravit i rozbory reálných napadení žen, která jsou natočena na kamerové záznamy.

Autorka Marika Janečková o bezpečnosti: Prožila jsem si období na které velmi nerada vzpomínám, velmi pomalu ve mně začal klíčit strach, který mi přerostl přes hlavu. Bála jsem se jít do parku, že mě tam někdo znásilní, bála jsem se jít z práce domů sama. Dopadlo to tak, že jsem se začala bát už i na něco se zeptat třeba prodavače v obchodě, protože jsem se bála že na mě bude zlý a nepříjemný. Nebo si nalít pěnu do koupele, myslela jsem si, že na ní budu mít tak strašnou alergickou reakci, že umřu.



Tak mocný a omezující je strach! Jelikož hodně pracuji s lidmi a často se mi svěřují, vím, že s podobnými myšlenkami žije spoustu lidí – strach z práce, lidí, očekávání a všichni si myslíme, že je to normální. Že někdo má strach z pavouků, tak já mám strach z toho a toho. Ale na všem se dá pracovat a je velká škoda omezovat se na tomhle krásném světě. Pojďme se na cítit v bezpečí a začít svobodně žít.

Přehled akcí

7.4. Strach : dobrý sluha, špatný pán (Rozhovor)

8.4. Použití pepřového spreje (Instruktážní video)

12.4. Komentované reálné incidenty

14.4. Dál už ani krok! : umění nastavování hranic (Rozhovor)

15.4. Jak nepůsobit jako snadná oběť (Instruktážní video)

21.4. Život v pekle : jak poznat násilné partnery (Rozhovor)

22.4. Co dělat při setkání s agresorem (Instruktážní video)

26.4. Komentované reálné incidenty

28.4. Jak nevychovat oběť ani agresora (Rozhovor)

29.4. Co dělat když prevence i deeskalace selže (Instruktážní video)

Veškeré podrobnosti a přihlašování nalezenete na ZDE.



Autor: Marika Janečková