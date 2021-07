Opět je tu čas léta,

blaženého karbaníka

z ročního kvarteta.

Doba borůvkových koláčů

a bronzově opálených hráčů.

Čas odpočinku i kýčů

i od lenošení klíčů.

Jezdí se v něm jen první třídou

ve skupině, ve třech či ve dvou.

Tak má milá nasedni a jeď.

Hned po svátku svaté Markéty či Margity přichází na řadu jméno Karolína. Jde o jméno německého původu a v cizích jazycích jsou odpovídající jména Charlotte, Caroline, ale také Lotte či Lola. A tak i já přeji všem milým Karolínám nesmělou říkankou.

K svátku

Ve středu má svátek Karolína

připíjím jí douškem vína.

Přeji hlavně pevné zdraví,

to ostatní se samo spraví.

Vinšuji hodně inspirace

a co nejméně práce.

Na tváři jen úsměv,

ale žádný pláč a hněv.

Co nejvíce legrace

doma i v práci na place.

Užívejte života velice,

coby stálé i čilé mladice.

Ať Vám každý závidí,

až vás zase uvidí.

Mé přání je od srdce,

opět zase po roce.

Pavel Kyselák