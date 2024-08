Zdeněk Hejduk včera 22:25

/FOTO, VIDEO/ V sobotu 17. srpna se koná další ročník festival Brod 1995. Přivítá Anetu Langerovou, Tomáše Kluse, Horkýže Slíže či No Name. Připomeňte si, jak vypadal jeho loňský ročník. Na rozdál od deštivého ročníku 2022 se ročník 2023 odehrával doslova v tropickém počasí. Do krásného a do posledního detailu vymazleného českobrodského areálu Na Kutilce si tehdy našly cestu tisíce lidí.