Umíte kreslit a psát vlastní chůzí? Jestli jste to ještě nezkoušeli, prozradíme, jak na to. Skvělý nápad na venkovní aktivitu se zajímavým výsledkem přišel od poděbradských skautů, kteří se inspirovali a tuto výzvu sdílejí od západočeských skautů. Pojďte se postavit této výzvě vyzbrojeni svýma nohama a chytrým telefonem. A nezapomeňte se pochlubit svým obrazem!

Kreslení chůzí | Foto: Junák - český skaut

"Zkoušeli jste kreslit na mapě pomocí chůze? Je to legrace, skautky a skauti ze západočeských Příchovic to s funkcí Stopař od Mapy.cz

zvládli na jedničku s hvězdičkou. Zkuste to také a pochlubte se pak svými výtvory, ať už budou skautské nebo ne," zvou poděbradští skauti na facebookové stránce Skaut - Poděbrady.