Výletníci z Peček si užili Kersko, Koloděje a plánují i další výlety

/FOTOGALERIE/ V únoru byla v Kersku mimořádně otevřena chata Bohumila Hrabala a tak i Výletníky přepadla zvědavost. Fronta u vstupu postupovala sice rychle, ale některé to přesto od prohlídky odradilo. Co nás však neodradilo bylo kančí se šípkovou. To by přece nebyl výlet do Kerska a vzpomínka na pana Hrabala.

Výletníci z Peček za sebou mají další povedené výlety. A chystají další. | Foto: Věra Šuková