FOTOGALERIE/Výletníci z Peček, většinou senioři, došli poslední část trasy Beroun - Praha podle Berounky. Celou trasu jsme si rozdělili na několik úseků.

Výletníci z Peček se vydali podél Berounky k Praze. | Foto: Věra Šuková

Poslední vykročení jsme zahájili v Černošicích, ale daleko jsme nedošli. Zlákala nás tamní cukrárna, ale pak se nám dobře šlapalo do Radotína. Zde jsme cestou narazili na místní pivovar Horymír, a to znamenalo další příjemnou přestávku na občerstvení. Pak už jsme vyhlíželi cíl naší trasy, Prahu - Lahovický most a soutok Berounky s Vltavou. Teprve ve vlaku jsme zjistili, že tato poslední trasa byla nejdelší, měřila 14 kilometrů. Také jsme se loučili asi už s posledním skoro letním počasím opékáním buřtů na našem novém působišti.