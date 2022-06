Průvod v čele s „králem“ tvořili hudebníci a mládenci ozdobení květy a oblečení do kůry ze stromů, která měla imitovat rytířskou zbroj, přilby či královskou korunu. Do stavení přinášeli malou ozdobenou májku, připevněnou na dřevěném talíři, do něhož za tanec s dívkami vybírali peníze. Od hospodáře někdy odměnou dostávali také obilí nebo různé potraviny. Pohoštěni byli pivem, kořalkou a koláči.

Po obchůzce celé vesnice průvod vrcholil divadelně komponovanou „hrou na království“ a taneční zábavou v hostinci.

Autor: Regionální muzeum v Kolíně

