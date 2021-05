„Ústředí, jsme připraveni ke startu. Můžete spustit odpočítávání!“ „Sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna, nula, START!“ Pionýrská raketa odstartovala 14. dubna ve 14.04. SEČ a během krátké doby překonala ozonovou vrstvu, hranici stratosféry, a ještě týž den se z členů její posádky oficiálně stali astronauti. 14. dubna 21:14:53 došlo ke kontrolovanému odpadnutí druhého pomocného motoru. Následující den se raketa setkala se stanicí ISS, českou nanodružicí VZLUSat-1, prolétla ionosférou a termosférou. V současné době se pohybuje rychlostí 156 km/h směrem k Měsíci.

Projekt Pionýři do vesmíru si dává za úkol rozhýbat Česko. | Foto: archiv organizátorů

Vy jste žádnou zprávu o startu české rakety nezaznamenali? Pionýrská raketa už přitom urazila 44 958 kilometrů a letí stále dál. Tedy alespoň na mapě. „Projekt Pionýři do vesmíru, který spolek Pionýr odstartoval ve středu 14. dubna, je určen všem, kteří se chtějí hýbat,“ vysvětluje mluvčí Pionýra Anna Mindlová. Pionýrští vědci sestrojili raketu, jejíž pohon je zcela ekologický a šetrný k životnímu prostředí – stačí jen lidská energie. „Hledáme všechny, kteří nám ve vymezeném období pomohou s raketou doletět co nejdál. Pomoci může každý – dítě, rodič, babička nebo dědeček, vedoucí a instruktoři oddílů, přátelé, zkrátka kdokoli, kdo chce raketu posunout,“ dodává. Stačí každý den nebo třeba jednou za týden do svého letového deníku doplnit, kolik zvládli ujít kroků či najezdit kilometrů na bruslích, koloběžce nebo na kole.