Obecně prospěšná společnost Partnerství se rozhodla Světový den kola oslavit mezinárodním seminářem Cyklodroprava v době post-covidové, který pořádá pro odbornou veřejnost ve spolupráci s hlavním městem Prahou a spolkem AutoMat. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 3. června od 9 do 15 hodin v pražském CAMP. Sledovat jej bude možné také online. Registrace je zdarma na webu https://www.scitace.cz/Partnerstvi/Akce/cyklodoprava-covid, kde najdete také program semináře.

Světový den kola můžete podpořit také účastí na Světové cyklojízdě v Praze 2021, která ve čtvrtek 3. června v 18 hodin startuje v Centrálním parku na Pankráci. K akci se připojí několik evropských ambasád a pražské Informační centrum OSN v ČR. Cyklojízda má mimo jiné upozornit na právě projednávanou novelu silničního zákona v Česku. "Boční odstup 1,5 m při předjíždění cyklistů automobilem považuji za jeden z nejdůležitějších předpokladů pro zvýšení bezpečnosti cyklistů na našich silnicích. Kdo aspoň jednou zažil těsné předjetí nákladním autem, ví, jak je to nebezpečné a určitě to nechce zažít znovu," říká plzeňská cyklokoordinátorka Radka Žáková.

Tipy na cyklovýlety

Světový den kola můžete oslavit také na výletě po některé z TOP cyklotras, které v celkové délce 5 300 km protkávají celou Českou republiku. Obzvláště oblíbené jsou i díky svému profilu především říční stezky, vydat se můžete např. na Labskou stezku, cyklostezku Ohře, Bečvu či Greenway Jizera nebo se projet z města do města po Greenway Praha – Vídeň či cyklostezce Brno – Vídeň. Kompletní přehled dálkových cyklotras najdete na webu www.stezky.cz.Více informací o akcích ke Světovému dni kola sledujte na sociálních sítích pod hashtagem #WorldBicycleDay.

Jak z obrázku Josefa Lady

Kdo by neznal romantické krajinky z obrázků Josefa Lady. Cyklotrasa ve Středočeském kraji z Mnichovic má celkem 24 kilometrů, vede přes Hrusice a končí velkým náročným kopcem v Ondřejově, kde jako bonus najdete hvězdárnu. Tato stezka vám nabídne nádherné zážitky v podobě kouzelných výhledů do okolí, pokud vám bude přát počasí, na tento výlet nikdy nezapomenete.

Babiččino údolí

Jak napovídá název celého údolí, jedná se o kraj, kde prožila své dětství spisovatelka Božena Němcová, která potom překrásnou krajinu plnou skal a čisté přírody popisuje ve svých knihách. Trasa je méně náročná, vhodná i pro děti, a můžete zde najít sousoší Babičky s dětmi, Viktorčin splav, Staré bělidlo a další věci a místa, která znáte z knihy. Na kolo sedněte v České Skalici a po mostě přejedete řeku Úpu a dojedete až k rybníku Jindra, pak do Havlovic a skončíte ve Rtyni v Podkrkonoší. Trasa má asi 15 km.

Pohádky z Adršpachu a Broumovska

Slavné místo, které se pravidelně objevuje ve filmech a pohádkách, to je jezero a skály v Královéhradeckém kraji v Adršpachu. Najdete zde jak přírodní krásy (Adršpašsko-teplické skály, Broumovské stěny), ale i zajímavé památky či skanzeny. Je tu sice dost kopců, ale nebojte, najdou se tam i snadnější cesty. Středně náročná trasa má přes 20 km, začnete (a také skončíte) v Teplicích nad Metují, pojedete přes Zámeček Skály až do Adršpachu a zpět. Pohled na Adršpašsko-teplické skály rozhodně stojí za to.

Dobrodružství na jezerní stezce

Pokud patříte mezi zdatnější cyklisty a dáváte přednost delším a náročnějším trasám, vyzkoušejte trasy v jižních Čechách v okolí Lipna. Delší cestou můžete projet celých 45 km, kratší varianta pro rodiny s dětmi měří 32 km. Tu snazší opravdu zvládnete i s dětmi, i když je to spíš na celodenní výlet. Zážitkem na trase budou ale určitě dvě jízdy převozem přes Lipno.

Máte rádi výzvy? Vyzkoušejte závody

Největší a tradičně nejkvalitněji obsazený cyklistický závod na českých silnicích letos změnil svůj název, a proto třináctý ročník etapového podniku první kategorie UCI, namísto dosud známého pojmenování Czech Tour, ponese od letošního roku název SAZKA Tour. Pojede se ve čtyřech krajích v termínu 5. - 8. srpna 2021 a organizátoři letos opět slibují výjimečný sportovní zážitek, ale i velice zajímavý doprovodný program. Mezi další vyhlášené závody patří také ČT Author Cup, Závod míru U23 N´Cup Grand Prix Jeseníky 2021, Author král Šumavy 2021 nebo Prima Cup (Nova Cup) 2021.

Autor: Dagmar Schejbalová, Daniel Mourek