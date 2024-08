„Velký zájem je ze strany učitelů o téma investic, ale také třeba inflace,“ přibližuje program letošní letní školy manažerka programu Rozumíme penězům Stanislava Křížová. Účastníci budou probírat i časté téma ve výuce na ZŠ, kterým je rodinný rozpočet a hospodaření v domácnosti. Řešit budou také metodiku složeného úročení, možnosti „zaparkování“ pohotovostní rezervy, rozdíly ve finančních produktech nebo další oblíbené téma – dědictví.

Programy povedou zkušení pedagogové, kteří finanční gramotnost ve školách vyučují a připravili nové metodické materiály pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ. Program Rozumíme penězům realizuje nezisková vzdělávací organizace AISIS.

Aktivity budou probíhat v interiéru, ale také venku. Například v pondělí odpoledne si protáhnou učitelé 2. stupně nohy při venkovní hře Tržiště finančních produktů a služeb. V úterý odpoledne bude na programu pro učitele 1. stupně hra Rychlý špion. Pedagogové si na vlastní kůži vyzkoušejí aktivitu, kterou mohou dělat s dětmi ve výuce prakticky kteréhokoli předmětu. Učitelé mají za úkol sbírat na stanovištích pojmy, vysvětlit je své skupině a vyškrtat je v osmisměrce. Pak dají dohromady přísloví o zlatě.

„Děti se učí vysvětlit svými slovy dané pojmy, předat tu informaci ostatním, vnímat, pokud třeba kamarádi nerozumějí. Spolupracovat,“ popisuje jedna z lektorek Michaela Pavlíková, učitelka ZŠ Dr. J. Malíka v Chrudimi.

Ve středu ráno pak čeká účastníky letní školy hra Běhací diktát, kdy budou získávat do prázdného formuláře bankovního výpisu jednotlivé položky a sumy. „Děti zjistí, co všechno je součástí bankovního účtu, při sčítání procvičí matematiku, záporná čísla a třeba zjistí, že jsou ten měsíc v mínusu. Pak zvažují, za co by mohly ušetřit, aby byly v plusu,“ popisuje Michaela Pavlíková.

Finanční gramotnost by měly školy učit už od roku 2013, kdy byla zařazena do rámcových vzdělávacích programů. „Bohužel jsou stále školy, které se rozvíjení finanční gramotnosti věnují pouze jednorázově třeba v rámci jednoho projektového dnu za pololetí,“ popisuje ředitel organizace AISIS Milan Kotík.

Od roku 2006 prošlo programy Rozumíme penězům asi 30 tisíc dětí a 5,5 tisíce vyučujících.