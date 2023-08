/FOTO/ Čtyřicítka pedagogů z celé České republiky se sejde na letní škole ve Velkém Oseku, aby získala inspiraci pro výuku finanční gramotnosti ve školách a zároveň se vzdělala v aktuálních tématech. Třídenní akce se bude konat v termínu 21. až 23. srpna.

Finanční gramotnost. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Lektoři proškolí vyučující například v tom, jak mají bezpečně používat platební karty, obeznámí je s dětskými bankovními účty a jejich nastavením nebo doporučí, jak lze chránit finance proti inflaci.

„Účastníci letní školy také získají pro výuku nové materiály a seznámí se s chystanou deskovou hrou k finanční gramotnosti s názvem Ztracené dědictví. Semináře povedou i profesionální bankéři,“ předeslala manažerka programu Rozumíme penězům Stanislava Křížová.

Univerzita třetího věku dává seniorům z mlékovického centra chuť do života

Účastníky čekají v pondělí 21. srpna například hry Riskuj a Finanční dáma a další den dopoledne lekce o tom, jak přinést do výuky téma hospodaření v domácnosti. „V úterý odpoledne si pak učitelé protáhnou nohy při venkovní hře. Na stanovištích je budou čekat aktivity, které mohou nabídnout i žákům ve škole – například o tom, z čeho se vyrábí bankovky nebo jakými způsoby lze v dnešní době platit,“ řekla Stanislava Křížová.

Program Rozumíme penězům realizuje nezisková vzdělávací organizace AISIS. Její ředitel Milan Kotík upozornil, že s rozvíjením finanční gramotnosti by se měly děti ve školách povinně setkávat už od roku 2013, kdy byla finanční gramotnost zařazena do rámcových vzdělávacích programů. Řada škol její výuce ale stále věnuje jen několik hodin za pololetí.

Mezinárodní dobrovolníci podruhé pomáhali v Dobřichově. Renovovali farní zahradu

„Podpoře vzdělávání v této oblasti se v České republice nejkomplexněji věnuje právě program Rozumíme penězům, se kterým jsme začínali v roce 2006. V tuto chvíli nabízíme projektové dny nebo semináře nejen učitelům, ale i skupinám dětí nebo seniorů,“ popsal Milan Kotík.

Dohromady prošlo programy Rozumíme penězům za dobu jejich existence skoro 30 tisíc dětí a víc než pět tisíc pedagogů.

Věděli jste, že:



- téma finanční gramotnosti by měli probírat žáci všech škol v ČR (povinně od roku 2013), ale často se to děje jen velmi okrajově nebo vůbec?



- nezisková organizace AISIS školí učitele i děti ve finanční gramotnosti už od roku 2006 a za tu dobu prošlo těmito programy víc než 30 tisíc dětí a víc než 5 tisíc učitelů?



- že učitele i děti učí proškolení lektoři, například finanční poradci, bankéři atd.?



- že si ZDE můžete vyzkoušet, jestli máte znalosti, které by měl mít každý deváťák, když opouští základní školu?

Kateřina Nováková Havránková