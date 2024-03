Buďte spolu

Beránek, symbol Velikonoc. Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Josef Němec

Období Velikonoc se většinou pojí s dlouhým odpočinkem od práce. Využijte toho a místo nekonečného vaření a pečení se věnujte sobě, partnerovi, dětem – cestujte, výletujte, či dělejte cokoliv společného, kdy můžete vytvářet krásné nezapomenutelné vzpomínky. Nemusí to být nic náročného. Ani nevadí, pokud se vám nechce nic vymýšlet. Využijte různé workshopy, tvořivé dílničky, akce pro veřejnost velikonoční trhy, své brány otevírají hrady a zámky a všechny děti milují zvířátka – vydat se můžete do zoologické zahrady, anebo zkuste ve svém okolí najít místo, kde se můžete setkat s mláďátky a třeba o ně i trochu pečovat. A nezapomeňte ze svých výletů zaslat pozdrav kamarádům, babičkám a dědečkům. Samozřejmě, můžete jim poslat fotku mobilem, ale co je takhle překvapit opravdovou pohlednicí do schránky? Posílání pohledů je krásné a já doporučuju si z toho udělat svoji vlastní tradici právě o Velikonocích.