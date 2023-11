Námořní muzeum ve Veletově zaujalo televizní reportéry oblíbené Toulavé kamery

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Námořní muzeum u Kolína? Na první pohled to vypadá spíš jako pěkná česká švejkovina, a přitom je to pravda! Nachází se v nedalekém Veletově, a protože leží stejně jako Kolín na břehu Labe, tak ho s mořem řeka spojuje jak pupeční šňůra. Ze zdejší zátoky se totiž dá doplout až do Hamburku.

Proslov bývalého námořníka Jiřího Franka | Video: Deník/Petr Procházka

Letos otevřená expozice přibližující historii Československé námořní plavby je ojedinělá, a tak se tam scházejí mimo návštěvníků i opravdové legendy tuzemské mořeplavby. Součástí muzea jsou vyjížďky lodí Lioness z blízké Veletovské zátoky po řece Labi. Zájemci si tak mohou alespoň na chvíli připadat jako praví mořští vlci na zaoceánském korábu. Nejbližší okružní plavby se budou konat o adventních víkendech. Oblíbeným revírem rybáře je řeka Labe. Trofejního kapra by rád ulovil i v cizině Námořní muzeum ve Veletově zaujalo i u diváků oblíbenou Toulavou kameru České televize. V pořadí 250. reportáž od tvůrčí dvojice Roman Šulc a Jan Kubka odvysílá na prvním programu v neděli 12. listopadu od 9.50 hodin.