„Mám ráda zamilované filmy a také ty černobílé pro pamětníky. Příště bych ráda viděla třeba Angeliku,“libuje si Jana Lejnarová v útulném kinosálku denního stacionáře Clementas Kolín. Společně se zhruba další desítkou seniorů tu sledovala promítání černobílého filmu z roku 1949 Divá Bára.

V Kolíně promítá kino pro seniory komedie a filmy pro pamětníky. | Foto: Foto: archiv Clementas

Ve vedlejším křesle seděla další seniorka Marie Novotná z nedalekých Sán. „Jsem tu poprvé a moc jsem si to užila. To jsou filmy našeho mládí. Víte, jak dávno jsem nebyla v kině?! Musím to říct kamarádkám a příště je vezmu s sebou!“ smála se během promítání s tím, že příště by ráda zkoukla svůj zamilovaný film Prstýnek. Do stacionářů domovů pro seniory, které mají v nabídce také odlehčovací služby, aktuálně přichází v těchto dnech stále více klientů. Senioři jsou proočkovaní, těší se na společnost druhých a také na pestrou nabídku aktivit a terapií.