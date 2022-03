Soutěžilo se vyřazovacím systémem KO v technických sestavách poomsae, kdy na plochu nastoupí dva závodníci, předvedou stejnou vylosovanou sestavu a ten lepší postoupí do dalšího kola. Judita ve čtvrtfinále porazila Rakušanku a probojovala se do semifinále. Z bojů o finále ale vyšla vítězně soupeřka z Belgie a Judita si tak domů odváží krásnou bronzovou medaili.

„Závody v Albánii byly velmi zajímavé. Konaly se ve stanu, což jsem ještě nikdy nezažila. Ještě večer před turnajem spravovali střechu, protože pršelo a dovnitř teklo,“ komentuje turnaj bronzová medailistka.

Z turnaje G2 kolínskému Taehanu kromě další důležité medaile do sbírky Judita přiváží také body do světového žebříčku. Do něj se započítávají jen turnaje úrovně G, mistrovství Evropy a světa. Postavení v žebříčku "world taekwondo poomsae ranking" ovlivňuje rozdělování závodníků do závodních pavouků. Podle pořadí v žebříčku tak bude určena i startovní pozice na blížícím se mistrovství světa. Judita si po tomto skvělém výsledku polepšila a ve světovém rankingu se aktuálně nachází na parádním 18. místě!

Reprezentační kolega Anh Viet Vu v prvním kole porazil dalšího nasazeného českého taekwondistu Martina Horáka a přes další soupeře se probojoval až na první místo v kategorii senioři muži. Společně s Juditou tak na tomto důležitém turnaji získali pro Českou republiku jeden bronz a jednu zlatou medaili.

Celé výpravě gratulujeme ke krásným medailím a držíme palce na dalších turnajích, hlavně na dubnovém mistrovství světa, které se koná v kolébce našeho sportu – v jihokorejském městě Gyoang!

Autor: Kateřina Pešková Taehan