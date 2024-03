Komiks zmapoval dobrodružnou cestu římského obchodníka do země Boiohaema

/FOTO/ Už nyní k objednání na Pra-shopu a od května k dostání i na pokladně zámku Nižbor. To je důležitá informace nejen pro příznivce historie, kteří by se chtěli začíst do čtyřicetistránkového komiksu s názvem Dobrodružná cesta římského obchodníka do země Boiohaema.

Komiks Dobrodružná cesta římského obchodníka do země Boiohaema. | Foto: Ústav archeologické památkové péče středních Čech

Obsah sešitu věnovaného pravěku, konkrétně mladší době železné, vychází z výzkumu archeologa Zdeňka Beneše z roku 2014 pod hradištěm Kolo na okraji Týnce nad Labem. Na co se mohou čtenáři těšit? Římský obchodník na cestě do země Boiohaema veze cizokrajné zboží, cestou nakupuje a prodává. Na cestě se však skrývá nebezpečí. Jak to všechno dopadne? Druhá část komiksu pak nabízí informace o životě Keltů. Výzkum pod týneckým hradištěm se stal námětem ke komiksu věnovanému době železné Publikaci, kterou v roce 2023 vydal Ústav archeologické památkové péče středních Čech, vznikla za podpory Středočeského kraje. Křest spojený s přednáškou se konal ve středu 6. prosince na Městském úřadě v Týnci nad Labem. Komiks za 100 korun si lze objednat ZDE. Ústav archeologické památkové péče středních Čech