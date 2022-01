Jak je na českobrodské drakiádě zvykem, tak opět vítr nefoukal. Přesto jste tu mohli vidět spousty létajících draků, jen se nepodařilo vytáhnout je do pořádné výšky. Dorazilo téměř 100 dětí a užily si, kromě „dračích soutěží“ celou řadu různých disciplín - petanque, střelbu z luku, zatloukání hřebíků, hádanky, tajemný tunel, pexeso, slalom s úkoly, házení kamínků..... Za splněné úkoly dostal každý malý účastník malou odměnu. V dračích soutěžích byly oceněny děti, které přinesly krásné a originální doma vyrobené draky a ty, kterým se podařilo vyvést draka co nejvýš a v bezvetří ho ve vzduchu udržet co nejdéle. Jak nám sdělila jedna z pořadatelek: “Počasí, bohužel, neumíme objednat. Ani si nepamatuji, kdy naposledy na naší Drakiádě pořádně foukalo, ale děti nebo jejich rodiče si s tím umí skvěle poradit. Draci tedy létají i v úplném bezvětří.“